Kurzprofil Beiersdorf AG:



Beiersdorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) steht seit über 135 Jahren für innovative, hochwertige Haut- und Körperpflege sowie wegweisende Hautforschung. International führende Marken wie NIVEA - die weltweite Nummer 1 in der Hautpflege -, EUCERIN (Dermokosmetik), LA PRAIRIE (Selektivkosmetik) und HANSAPLAST (Pflaster- und Wundversorgung) überzeugen Tag für Tag Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Weitere namhafte Marken wie LABELLO, AQUAPHOR, FLORENA, 8X4, HIDROFUGAL, GAMMON, COPPERTONE, MAESTRO, CHAUL und STOP THE WATER WHILE USING ME! ergänzen das umfangreiche Portfolio. Über die hundertprozentige Tochtergesellschaft tesa SE ist Beiersdorf auch als einer der weltweit führenden Hersteller technischer Klebebänder und selbstklebender Systemlösungen für Industrie, Gewerbe und Endverbraucher*innen aktiv.



Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 7.025 Mio. Euro sowie ein betriebliches Ergebnis (EBIT) von 828 Mio. Euro. Beiersdorf beschäftigt weltweit über 20.000 Mitarbeiter, die durch gemeinsame Werte, eine starke Unternehmenskultur und den Beiersdorf Purpose "Care Beyond Skin" verbunden sind. Mit der Strategie C.A.R.E.+ verfolgt das Unternehmen ein mehrjähriges Investitionsprogramm, das auf wettbewerbsfähiges, nachhaltiges Wachstum zielt. Das Programm steht im Einklang mit der ambitionierten Nachhaltigkeitsagenda, mit der Beiersdorf einen klaren Mehrwert für Verbraucher, die Gesellschaft und die Umwelt schafft. (08.11.2021/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Beiersdorf-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Konsumgüterkonzerns Beiersdorf AG (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) von "Verkauf" auf "Kauf" hoch.Seit der Abstufung des Analysten auf "Verkauf" habe die Aktie des deutschen Konsumgüterkonzerns mehr als 10% abgeben müssen, wobei das Abwärtsmomentum durch die jüngsten Quartalszahlen noch beschleunigt worden sei. Dabei habe die Beiersdorf AG ihre erfolgreiche Geschäftsentwicklung eigentlich fortsetzen können. Das organische Umsatzwachstum des Konzerns sei in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres um 12,0% auf EUR 5,8 Mrd. gestiegen. Im dritten Quartal habe ein organisches Wachstum von +4,3% zu Buche gestanden und damit über dem Vorkrisenniveau von 2019 gelegen. Beiersdorf habe weltweit Marktanteile gewinnen können, insbesondere im Wachstumsmarkt Lateinamerika. Diese Entwicklung sei vor allem durch die stärkere Fokussierung auf digitale Kanäle und erfolgreiche Produkteinführungen getrieben worden.Der Unternehmensbereich Consumer habe in den ersten neun Monaten ein organisches Umsatzwachstum von 10,4% erreicht, wobei in Q3 ein Anstieg von 4,1% verzeichnet worden sei. Die Umsätze der Marke NIVEA hätten um 6,8% im Vergleich zum Vorjahr zugelegt. Haupttreibender Faktor hierfür seien die hervorragende Performance der Hautpflege-Kategorien Face und Body sowie die deutliche Erholung im Bereich Sonnenschutz gewesen. Darüber hinaus habe Beiersdorf auch rund um die Körperpflege-Produkte Deo und Duschgels eine schrittweise Erholung beobachtet. Der Unternehmensbereich tesa habe trotz der außergewöhnlich hohen Vergleichszahlen aus dem vergangenen Jahr erneut ein organisches Wachstum verzeichnen können (+4,6% in Q3). In den ersten neun Monaten dieses Jahres stehe ein Anstieg von 19,4% zu Buche, womit man auch hierbei deutlich über dem Niveau von 2019 liege.Für das Consumer-Segment erwarte man bei Beiersdorf für das Geschäftsjahr 2021 ein organisches Umsatzwachstum zwischen 7% und 9%. Im Unternehmensbereich tesa werde von einem Anstieg um 11% bis 13% ausgegangen. Auf Basis der Prognose der beiden Unternehmensbereiche ergebe sich für den Konzern ein erwartetes organisches Umsatzwachstum zwischen 8% und 10%. Dies decke sich weitgehend mit den Erwartungen des Analystenkonsens. Die bei Beiersdorf viel beachtete EBIT-Marge werde laut Aussagen des Konzerns in diesem Jahr jedoch nur ähnlich hoch ausfallen wie im Jahr 2020 (11,8%) und damit weiterhin nicht an die alten Glanzzeiten anschließen können. Zumindest aber im Hinblick auf 2022 seien umfassende Neuerungen geplant. U.a. solle die Traditionsmarke NIVEA einen Relaunch erfahren, mit neuem Design und vermehrtem Fokus auf digitale Verkaufskanäle.Beiersdorf sei in den letzten Jahren stets durch hohe Bewertungsniveaus aufgefallen und könne im Vergleich zur Peer-Group und dem breiten Markt auch jetzt nicht als günstig eingestuft werden. Die Umsatz- und Gewinnanstiege der letzten Quartale hätten aber zumindest dafür gesorgt, dass die Aktie schrittweise in die eigene Bewertung hineingewachsen sei, sodass diese zumindest in Relation zur eigenen Historie der vergangenen zehn Jahre als fair betrachtet werden könne.Mit Ende Oktober sei die Beiersdorf AG nach der Abstinenz seit März 2021 wieder in den deutschen Leitindex DAX aufgerückt.Schleifer sei der Meinung, dass bei einer erfolgreichen Umsetzung der ambitionierten Ziele die Aktie langfristig ihr Potenzial ausschöpfen können werde. Anleger sollten hierzu aber Geduld mitbringen und keine raschen Erfolge erwarten. Die ausgeprägten Kursverluste der letzten Monate hätten Bewertungskennzahlen wie das KGV oder Kurs-Buchwert-Verhältnis aber zumindest wieder auf Niveaus gedrückt, welche Schleifer als fair einstufe. Ausufernde Kursbewegungen nach oben seien nicht zu erwarten, für langfristig orientierte Anleger könnte dies jedoch einen ersten interessanten Einstiegszeitpunkt darstellen.Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, stuft Beiersdorf daher auf "Kauf" und hebt das Kursziel auf EUR 103. Dieses ergebe sich aus einem relativen Bewertungsansatz, welcher auf einem Median-Forward-KGV der eigenen Historie von 28,5 basiere, und eine übliche Prämie zum Gesamtsektor von 40% reflektiere. (Analyse vom 08.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen