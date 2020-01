Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Beiersdorf AG:



Die Beiersdorf AG (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) ist ein führender Anbieter innovativer und hochwertiger Hautpflegeprodukte und verfügt über mehr als 135 Jahre Erfahrung in diesem Marktsegment. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg beschäftigt weltweit rund 20.000 Mitarbeiter und ist im deutschen Leitindex für Aktien, dem DAX, gelistet.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte Beiersdorf einen Umsatz von 7,2 Mrd. Euro. Das Beiersdorf Produktportfolio zeichnet sich durch starke, international führende Haut- und Körperpflegemarken aus, zu denen u.a. NIVEA - die weltweit größte Hautpflegemarke - Eucerin, Hansaplast und La Prairie gehören. Mit ihren innovativen und hochwertigen Produkten überzeugen sie Tag für Tag Millionen von Menschen weltweit. Weitere namhafte Marken wie Labello, Florena, 8x4, Hidrofugal, atrix, Aquaphor, SLEK and Maestro ergänzen das umfangreiche Portfolio. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft tesa SE, ein ebenfalls weltweit führender Hersteller in ihrer Branche, versorgt Industrie, Gewerbe und Verbraucher mit selbstklebenden Produkt- und Systemlösungen. (16.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beiersdorf-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Konsumgüterkonzerns Beiersdorf AG (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf habe im vergangenen Jahr dank guter Geschäfte mit seinen Hautpflegemarken Nivea, Eucerin und La Prairie zugelegt. Der Umsatz sei um 5,8 Prozent auf 7,65 Milliarden Euro gestiegen, wie das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mitgeteilt habe. Die Börse reagiere zunächst enttäuscht.Organisch - sprich bereinigt um Wechselkurseffekte sowie Zu- und Verkäufe - habe das Plus bei 4,1 Prozent und damit im Rahmen der Prognose von drei bis fünf Prozent Wachstum gelegen. Die Aktie sei im vorbörslichen Handel zunächst um rund ein Prozent gefallen.Die operative Umsatzrendite (EBIT-Marge) dürfte etwa 14,5 Prozent erreichen, was ebenfalls im Rahmen der Unternehmenserwartungen liege. Wegen hoher Investitionen habe diese damit wie prognostiziert unter dem Vorjahreswert von 15,4 Prozent gelegen.Während das Konsumgütergeschäft mit einem organischen Wachstum von 4,8 Prozent erheblich habe zulegen können, habe das Klebstoffgeschäft Tesa wegen des schwierigen Marktumfelds nur ein leichtes Wachstum von organisch 0,8 Prozent verzeichnet. Dabei habe insbesondere die Schwäche in der Autoindustrie belastet. Die ausführlichen Zahlen wolle Beiersdorf am 3. März vorstellen."Vorsichtige Zuversicht" sei nicht das, was die Börse hören wolle - zumal die Aktie von Beiersdorf mit einem 2020er KGV von 30 recht hoch bewertet sei. Dafür müsste Beiersdorf mehr Wachstum liefern.Andreas Deutsch von "Der Aktionär" sieht aktuell spannendere Storys an der Börse und rät von einem Engagement ab. (Analyse vom 16.01.2020)Mit Material von dpa-AFX