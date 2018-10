Xetra-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:

90,82 EUR -2,20% (30.10.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:

91,60 EUR -0,87% (30.10.2018, 22:25)



ISIN Beiersdorf-Aktie:

DE0005200000



WKN Beiersdorf-Aktie:

520000



Ticker-Symbol Beiersdorf-Aktie Deutschland:

BEI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Beiersdorf-Aktie:

BDRFF



Kurzprofil Beiersdorf AG:



Die Beiersdorf AG (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) ist ein führender Anbieter innovativer und hochwertiger Hautpflegeprodukte und verfügt über mehr als 135 Jahre Erfahrung in diesem Marktsegment. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg beschäftigt weltweit rund 19.000 Mitarbeiter und ist im deutschen Leitindex für Aktien, dem DAX, gelistet.



Im Geschäftsjahr 2017 erzielte Beiersdorf einen Umsatz von 7,1 Mrd. Euro. Das Beiersdorf Produktportfolio zeichnet sich durch starke, international führende Haut- und Körperpflegemarken aus, zu denen u.a. NIVEA - die weltweit größte Hautpflegemarke - Eucerin, Hansaplast und La Prairie gehören. Mit ihren innovativen und hochwertigen Produkten überzeugen sie Tag für Tag Millionen von Menschen weltweit. Weitere namhafte Marken wie Labello, Florena, 8x4, Hidrofugal, atrix, Aquaphor, SLEK and Maestro ergänzen das umfangreiche Portfolio. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft tesa SE, ein ebenfalls weltweit führender Hersteller in ihrer Branche, versorgt Industrie, Gewerbe und Verbraucher mit selbstklebenden Produkt- und Systemlösungen. (31.10.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Beiersdorf-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Konsumgüterkonzerns Beiersdorf AG (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) von 92 auf 90 Euro.Mit den Umsatzzahlen für die ersten neun Monate 2018 habe der Hamburger Konzern im Rahmen der Analystenschätzungen gelegen, so der Analyst in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. Erfreulich sei dabei v.a. das immer noch hohe organische Wachstum, das weitere Marktanteilsgewinne widerspiegelt. Die Dynamik in Q3 habe jedoch im Vergleich mit dem ersten Halbjahr merklich nachgelassen. Bremsspuren würden sich im Klebstoffgeschäft mit der amerikanischen und der chinesischen Automobilindustrie abzeichnen. Obwohl der Gesamtjahresausblick bestätigt worden sei, sei der Neunmonatsbericht an der Börse nicht gut angekommen.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, sieht in der traditionell hoch bewerteten Beiersdorf-Aktie weiter eine Halteposition bei einem leicht auf 90 Euro (bisher: 92 Euro) reduzierten Kursziel. (Analyse vom 30.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Beiersdorf-Aktie: