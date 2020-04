Tradegate-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:

89,96 EUR -0,49% (09.04.2020, 11:22)



ISIN Beiersdorf-Aktie:

DE0005200000



WKN Beiersdorf-Aktie:

520000



Ticker-Symbol Beiersdorf-Aktie Deutschland:

BEI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Beiersdorf-Aktie:

BDRFF



Kurzprofil Beiersdorf AG:



Die Beiersdorf AG (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) ist ein führender Anbieter innovativer und hochwertiger Hautpflegeprodukte und verfügt über mehr als 135 Jahre Erfahrung in diesem Marktsegment. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg beschäftigt weltweit rund 20.000 Mitarbeiter und ist im deutschen Leitindex für Aktien, dem DAX, gelistet.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte Beiersdorf einen Umsatz von 7,6 Mrd. Euro. Das Beiersdorf-Produktportfolio zeichnet sich durch starke, international führende Haut- und Körperpflegemarken aus, zu denen u. a. NIVEA - die weltweit größte Hautpflegemarke - Eucerin, Hansaplast und La Prairie gehören. Mit ihren innovativen und hochwertigen Produkten überzeugen sie Tag für Tag Millionen von Menschen weltweit. Weitere namhafte Marken wie Labello, Aquaphor, Florena, 8x4, Hidrofugal, atrix, Maestro und Coppertone ergänzen das umfangreiche Portfolio. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft tesa SE, ein ebenfalls weltweit führender Hersteller in ihrer Branche, versorgt Industrie, Gewerbe und Verbraucher mit selbstklebenden Produkt- und Systemlösungen. (09.04.2020/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Beiersdorf: Defensiver Wert, aber nicht ganz immun gegen die Krise - AktienanalyseDie Liste der Unternehmen, die infolge der Virus-Pandemie keinen Ausblick mehr wagen, wird immer länger. Zuletzt zog auch der Konsumgüterkonzern Beiersdorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) seine Prognose zurück, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Die Ausbreitung des Virus habe deutliche Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung im laufenden Jahr, so der Nivea-Hersteller. Diese seien jedoch noch nicht hinreichend abzuschätzen. Ursprünglich habe der Konzern aus eigener Kraft um rund drei bis fünf Prozent wachsen wollen. Die EBIT-Marge sei auf dem Vorjahresniveau von 14,5 Prozent erwartet worden. Diese Ziele würden nun voraussichtlich nicht mehr erreicht, so der Konzern.Gleichzeitig habe Beiersdorf vorläufige Umsatzzahlen für das erste Quartal veröffentlicht. Sie würden zeigen: Die Krise hinterlasse bereits Spuren. So seien die Erlöse in den ersten drei Monaten auf organischer Basis um 3,6 Prozent auf 1,9 Mrd. Euro geschrumpft. Die Konsumentengeschäfte seien, ebenfalls organisch, um 3,3 Prozent gesunken. Besonders hart habe es die Klebstoffsparte Tesa erwischt: Hier seien die Einnahmen um 5,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen.Vielen Analysten zufolge bestehe dennoch kein Anlass zur Sorge. Sie hätten mit teils deutlicheren Rückgängen gerechnet. Lars Lusebrink von Independent Research habe zudem auf die sehr solide Bilanzstruktur des Unternehmens verwiesen. Er gehe davon aus, dass Beiersdorf die Pandemie gut überstehen dürfte. Wer dennoch vorsichtiger agieren möchte, könnte einen Discounter mit Cap "im Geld" bei 80 Euro interessant finden. (Ausgabe 14/2020)Börsenplätze Beiersdorf-Aktie:Xetra-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:89,88 EUR -0,02% (09.04.2020, 11:11)