Börsenplätze Befesa-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Befesa-Aktie:

33,70 EUR +2,43% (26.06.2020, 13:51)



Tradegate-Aktienkurs Befesa-Aktie:

33,40 EUR +1,83% (26.06.2020, 09:48)



ISIN Befesa-Aktie:

LU1704650164



WKN Befesa-Aktie:

A2H5Z1



Ticker-Symbol Befesa-Aktie:

BFSA



Kurzprofil Befesa S.A.:



Befesa (ISIN: LU1704650164, WKN: A2H5Z1, Ticker-Symbol: BFSA) ist ein führender internationaler Anbieter von umweltrechtlich regulierten Dienstleistungen für die Stahl- und Aluminiumindustrie mit Standorten in Deutschland, Spanien, Schweden, Frankreich und Großbritannien sowie in der Türkei und Südkorea. Mit den beiden Geschäftseinheiten Stahlstaub- und Aluminiumsalzschlackenrecycling recycelt Befesa jährlich mehr als 1.300 kt Reststoffe und produziert mehr als 600 kt neue Materialien. Diese führt Befesa dem Rohstoffmarkt zu und reduziert somit den Verbrauch natürlicher Ressourcen. Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite des Unternehmens: www.befesa.com. (26.06.2020/ac/a/nw)





Ratingen (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Voleon Capital Management LP erhöht Netto-Leerverkaufsposition in Befesa-Aktien über die Offenlegungsschwelle:Die Shortseller des Hedgefonds Voleon Capital Management LP haben ihr Engagement in den Befesa-Aktien (ISIN: LU1704650164, WKN: A2H5Z1, Ticker-Symbol: BFSA) ein Stück weit aufgestockt.Die Finanzprofis des Hedgefonds Voleon Capital Management LP mit Sitz in Berkeley, Kalifornien, USA haben am 25.06.2020 ihre Netto-Leerverkaufsposition in den Befesa-Aktien von 0,49% auf 0,50% ausgebaut.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Befesa-Aktien:Damit summieren sich die Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit auf mindestens 0,50% der Befesa-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.