Befesa (ISIN: LU1704650164, WKN: A2H5Z1, Ticker-Symbol: BFSA) ist ein führender Akteur in der Kreislaufwirtschaft und Anbieter von umweltrechtlich regulierten Dienstleistungen für die Stahl- und Aluminiumindustrie mit Anlagen in Deutschland, Spanien, Schweden und Frankreich sowie in der Türkei, Südkorea, China und den USA. Mit den beiden Geschäftseinheiten Stahlstaub- und Aluminiumsalzschlackenrecycling recycelt Befesa jährlich mehr als 2 Mio. Tonnen Reststoffe und produziert rund 1,5 Mio. Tonnen neue Materialien. Diese führt Befesa dem Rohstoffmarkt zu und reduziert somit den Verbrauch natürlicher Ressourcen. Weitere Informationen befinden sich auf der Internetseite des Unternehmens: www.befesa.com. (30.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Befesa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Befesa S.A. (ISIN: LU1704650164, WKN: A2H5Z1, Ticker-Symbol: BFSA) unter die Lupe.Trotz der hohen Nachfrage bleibe der Industrie-Recycler mit Blick auf das laufende Jahr vorsichtig. Der Konzern spreche von "anhaltend starkem Wachstum", ohne beim Umsatz bei der Zahlenvorlage am Mittwoch konkreter zu werden.Befesa rechne auch im laufenden Jahr mit hohen Preisen für Metalle sowie einer starken Nachfrage nach Stahlstaub-Recycling. Beide Faktoren dürften sich positiv auf das Wachstum auswirken. Vor diesem Hintergrund peile Befesa beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) ein zweistelliges Wachstum an. Im Vorjahr habe Befesa diesen Wert noch um 56% auf knapp 198 Mio. Euro steigern können.Die Prognose stehe derweil unter der Bedingung, dass der Krieg in der Ukraine keinen erheblichen Einfluss auf die Weltwirtschaft haben werde. Experten würden derweil auch 2022 mit einem kräftigen Plus rechnen. Sowohl für die Erlöse als auch für das bereinigte operative Ergebnis hätten von Bloomberg befragte Analysten derzeit Steigerungen von über 30% auf dem Zettel.Die Befesa-Aktie befinde sich in einer starken charttechnischen Verfassung. Auf der Handelsplattform Xetra trenne sie nur noch gut ein Euro von einem neuen Rekordhoch. Die bisherige Bestmarke liege bei 73,60 Euro vom Dienstag.Befesa biete eine hochinteressante Investmentstory im Bereich des Metall-Recycling. Das Unternehmen habe zuletzt von gestiegenen Preisen für Zink und Aluminium profitieren können. "Der Aktionär" sehe derzeit keinen Grund, sich von der Befesa-Aktie zu trennen. Für Trader werde der Wert mit einem nachhaltigen Sprung auf ein neues Rekordhoch interessant, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.03.2022)(Mit Material von dpa-AFX)