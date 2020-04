Der IWF gehe davon aus, dass die Weltwirtschaft in diesem Jahr um 3% schrumpfen werde, verglichen mit seiner ursprünglichen Wachstumsprognose von 3,3% im Januar. Zum Vergleich: Während der globalen Finanzkrise 2008 sei das weltweite BIP nur um 0,1% gefallen. Für das kommende Jahr werde eine ziemlich gesunde Erholung von 5,8% prognostiziert, wenn auch von einer niedrigen Basis aus und mit vielen Warnhinweisen auf Abwärtsrisiken.



Diese Prognosen würden aber wahrscheinlich weniger von der Tiefe des Einbruchs als vom Ausmaß der Erholung abhängen. Insofern sei es kein wilder Optimismus zu glauben, dass eine Kombination aus besseren Tests, die Infizierte identifizieren und isolieren würden, einer besseren Behandlung, die die Krankenhausaufenthalte verkürzen und die Zahl der Todesfälle reduzieren würde, und einem breiteren Einsatz von Masken, Desinfektionsmitteln sowie Abstandhalten eine überraschende Erholung der Aktivität ermöglichen würde.



In einer Zeit der Pandemie trage eine offene Hand ein gewisses Maß von Bedrohung in sich, aber auch das freundliche Grüßen kenne viele Alternativen, bis man wieder zur Normalität zurückkehre. (21.04.2020/ac/a/m)







Boston (www.aktiencheck.de) - Es liegt alles am Handschlag: Die Tiefe der Krise, das Ausmaß des Schadens und das Tempo der Erholung hängen mehr oder weniger davon ab, wie schnell einer von uns bereit ist, einem Fremden die Hand zu schütteln, so Christopher Smart, Chefstratege und Leiter des Barings Investment Institute.Dieses Maß wird bestimmen, wann wir uns in der U-Bahn, im Flugzeug oder einem Restaurant wohl fühlen werden, so Christopher Smart, Chefstratege und Leiter des Barings Investment Institute, weiter. Dieses Maß werde bestimmen, ob die Weltwirtschaft in diesem und im nächsten Jahr mehr - oder weniger - als die vom Internationalen Währungsfonds geschätzten 9 Billionen Dollar verliere. Und dieses Maß werde die Finanzmärkte weit mehr antreiben als jede Analyse der aktuellen makroökonomischen Daten.