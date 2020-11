XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:

231,70 EUR +0,43% (26.11.2020, 11:34)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

275,59 USD -0,48% (25.11.2020)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Deutschland Facebook-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Ticker-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol Deutschland: FB2A, NASDAQ-Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (26.11.2020/ac/a/n)







Wien (www.aktiencheck.de) - Noch dieses Jahr soll es soweit sein: Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol Deutschland: FB2A, NASDAQ-Ticker-Symbol: FB) will seine eigene Digitalwährung Libra auf den Markt bringen, berichten die Experten von "FONDS professionell".Dabei seien die Bedenken vonseiten der Politik und Zentralbanken gegenüber dem Projekt von Beginn an groß gewesen. Die Digitalwährung könnte die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorfinanzierung erschweren und das globale Finanzsystem destabilisieren, habe es geheißen. Und die kritischen Stimmen würden immer lauter, denn interne Papiere, die der "Süddeutsche Zeitung" vorlägen, würden zeigen: Wer Libra im Netz kaufe, sei nicht geschützt, selbst wenn der Anbieter keine EU-Lizenz habe.Fabio Masi, Abgeordneter der Linken im Bundestag, habe gegenüber der "Süddeutsche Zeitung" gesagt: "Tech-Konzerne mit Milliarden Kunden wie Apple, Amazon und Facebook etablieren eigene Bezahlsysteme. Diese Daten-, Finanz- und Marktmacht ist eine Gefahr für die Finanzstabilität und Demokratie. Libra darf nicht zugelassen werden." Nach bisherigem Recht könnten Deutsche Libra online kaufen, egal ob der Anbieter eine Lizenz in der Europäischen Union zum Verkauf der Währung besitze, oder nicht. Der Finanzaufsicht seien die Hände gebunden, solange die Initiative vom Kunden ausgehe. "Für ein Einschreiten der Bafin bestünde in diesem Fall derzeit keine Rechtsgrundlage", laute die Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage, die der "Süddeutsche Zeitung" vorliege.Um deutsche Käufer besser vor möglichen finanziellen Verlusten zu schützen, bedürfe es neuer Gesetze. Die Regierung verweise auf eine geplante Brüsseler Verordnung, wonach nur ein in der EU zugelassener Anbieter Geld wie Libra ausgeben dürfte, das an den Euro gekoppelt sei, heiße es in der "Süddeutsche Zeitung". Die Verordnung werde derzeit noch in der EU verhandelt.Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:232,35 EUR +0,52% (26.11.2020, 12:07)