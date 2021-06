Börsenplätze Bed Bath & Beyond-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bed Bath & Beyond-Aktie:

26,37 EUR +1,79% (11.06.2021, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Bed Bath & Beyond-Aktie:

31,91 USD +1,21% (11.06.2021, 22:00)



ISIN Bed Bath & Beyond-Aktie:

US0758961009



WKN Bed Bath & Beyond-Aktie:

884304



Ticker-Symbol Bed Bath & Beyond-Aktie:

BBY



NASDAQ-Ticker-Symbol Bed Bath & Beyond-Aktie:

BBBY



Kurzprofil Bed Bath & Beyond Inc.:

Bed Bath & Beyond Inc. (ISIN: US0758961009, WKN: 884304, Ticker-Symbol: BBY, NASDAQ-Ticker-Symbol: BBBY) ist ein Omnichannel-Einzelhändler mit Sitz in Union Township im US-Bundesstaat New Jersey. Das Unternehmen vertreibt ein Sortiment an Haushaltswaren und Einrichtungsgegenständen, das unter den Namen wie Bed Bath & Beyond (BBB); Harmon, Harmon Face Values (Harmon); buybuy BABY (Baby) und World Market betrieben wird. Bed Bath & Beyond betreibt zudem die Online-Plattform für Inneneinrichtung Decorist. Zum Einzelhandelsnetz des Unternehmens gehören ca. 1.500 Geschäfte. (12.06.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bed Bath & Beyond-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Bed Bath & Beyond Inc. (ISIN: US0758961009, WKN: 884304, Ticker-Symbol: BBY, NASDAQ-Ticker-Symbol: BBBY) unter die Lupe.Anfang Juni sei die Bed Bath & Beyond-Aktie durch die Decke gegangen. Reddit-Trader hätten dem Papier des US-Einzelhändlers gigantische Handelsvolumina beschert. Mittlerweile sei der Schwung aber merklich abgeebbt. Laut einem Analysten komme auch der Turnaround bei weitem nicht so gut voran wie erhofft.In der Spitze des Hypes um Bed Bath & Beyond (BBBY) am 2. Juni habe sich das Tagesvolumen auf mehr als 100 Mio. Aktien belaufen. Am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche seien es weniger als 7 Mio. gewesen. Gleichzeitig habe sich die Bed Bath & Beyond-Aktie um mehr als 14% verbilligt. Auch das Plus am Freitag von etwas über 1% könne kaum darüber hinwegtäuschen, dass die Luft bei der Meme-Aktie weitestgehend raus sei.Zusätzlich schreibe der KeyBanc-Analyst Bradley Thomas in einer Mitteilung, dass der Turnaround weit weniger gut vorankommt als es den Eindruck mache. In der Notiz heiße es: "Die Daten für das 1. Quartal deuten auf eine potenzielle Outperformance im Vergleich zu den Erwartungen der Wall Street hin. (...) Allerdings erreichten die monatlichen Trends im April ihren Höhepunkt und haben sich seitdem verlangsamt, was unserer Meinung nach darauf hindeutet, dass die Stärke von BBBY größtenteils durch die staatlichen Stimuli angetrieben wurde." Thomas habe außerdem sein "underweight"-Rating für die Bed Bath & Beyond-Aktie bekräftigt. Das Kursziel liege mit 22 USD über 30% unter dem aktuellen Kurs von etwa 31,91 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link