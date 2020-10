Xetra-Aktienkurs Bechtle-Aktie:

152,90 EUR -2,30% (23.10.2020, 10:21)



Tradegate-Aktienkurs Bechtle-Aktie:

154,00 EUR -2,22% (23.10.2020, 10:35)



ISIN Bechtle-Aktie:

DE0005158703



WKN Bechtle-Aktie:

515870



Ticker-Symbol Bechtle-Aktie:

BC8



Kurzprofil Bechtle AG:



Die Bechtle AG (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) ist mit rund 70 IT-Systemhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv und zählt mit E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Onlinehändlern in Europa. Das 1983 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Neckarsulm beschäftigt derzeit rund 7.700 Mitarbeiter. Seinen mehr als 73.000 Kunden aus Industrie und Handel, öffentlichem Dienst sowie Finanzmarkt bietet Bechtle herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb aus einer Hand. Bechtle ist im Technologieindex TecDAX notiert. Mehr unter: bechtle.com. (23.10.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bechtle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des IT-Anbieters Bechtle AG (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) unter die Lupe.Ende September habe das Neckarsulmer Unternehmen mit dem nach eigenen Angaben 100. Firmenkauf seiner Unternehmensgeschichte ein eindrucksvolles Jubiläum gefeiert. Auch operativ sei der IT-Dienstleister recht dynamisch unterwegs. Bechtle gelte als einer der Profiteure der Corona-Krise, da Unternehmen und Behörden ihre IT-Systeme verstärkt für den Einsatz im Homeoffice umrüsten würden. "Die Nachfrage nach IT-Infrastruktur und IT-Dienstleistungen ist auch und gerade in Zeiten von Corona gut", so Unternehmenschef Thomas Olemotz.Seit Jahresbeginn habe die Bechtle-Aktie rund 40% zugelegt, die coronabedingten Verluste im Frühjahr seien schnell aufgeholt worden. Zwischenzeitliche Rücksetzer seien immer wieder für Käufe genutzt worden. Am 14. Oktober sei bei 181,80 Euro ein Rekordhoch markiert worden. In den letzten Tagen sei dann einer dieser dynamischen Rücksetzer gefolgt. Wiederhole sich die Geschichte, dürfte die nächste Aufwärtswelle schon bald starten. Zumal die Bechtle-Aktie auch bei vielen institutionellen Investoren noch immer hoch in der Gunst stehe, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bechtle-Aktie: