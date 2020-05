Xetra-Aktienkurs Bechtle-Aktie:

Kurzprofil Bechtle AG:



Die Bechtle AG (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) ist mit rund 70 IT-Systemhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv und zählt mit E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Onlinehändlern in Europa. Das 1983 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Neckarsulm beschäftigt derzeit rund 7.700 Mitarbeiter. Seinen mehr als 73.000 Kunden aus Industrie und Handel, öffentlichem Dienst sowie Finanzmarkt bietet Bechtle herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb aus einer Hand. Bechtle ist im Technologieindex TecDAX notiert. Mehr unter: bechtle.com. (20.05.2020/ac/a/t)



Paris (www.aktiencheck.de) - Bechtle: Weitere Kursgewinne möglich - ChartanalyseDie Bechtle-Aktie (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) erreichte am 11. Februar ein Allzeithoch bei 149,00 EUR, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Anschließend sei der Wert im Rahmen des "Coronacrash" in einen massiven Abverkauf geraten und auf ein Tief bei 79,35 EUR gefallen. Damit habe er kurzzeitig sogar unter seinem Aufwärtstrend seit Oktober 2008 notiert. Diesen Rückfall habe die Aktie aber schnell wieder wettgemacht. Anschließend sei eine steile Rally gestartet, welche am 12. Mai zum aktuellen Allzeithoch bei 157,80 EUR geführt habe. Nach einem kleinen Rücksetzer auf 145,60 EUR habe die Aktie gestern wieder deutlich angezogen.Die Rally der letzten Wochen sei sehr steil, aber wohl noch nicht ausgereizt. Kurzfristig könne die Bechtle-Aktie noch in Richtung 171,40 EUR ansteigen. Dort liege aktuell die obere Begrenzung der Aufwärtsbewegung seit Oktober 2008. Sollte der Wert allerdings unter das Tief vom 14. Mai bei 145,60 EUR abfallen, dann könnte es zu einer etwas umfangreicheren Konsolidierung kommen. Abgaben bis 138,80 und 121,35 EUR würden dann drohen. (Analyse vom 20.05.2020)Börsenplätze Bechtle-Aktie: