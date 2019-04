Xetra-Aktienkurs Bechtle-Aktie:

Kurzprofil Bechtle AG:



Die Bechtle AG (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) ist mit rund 70 IT-Systemhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv und zählt mit E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Onlinehändlern in Europa. Das 1983 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Neckarsulm beschäftigt derzeit rund 7.700 Mitarbeiter. Seinen mehr als 73.000 Kunden aus Industrie und Handel, öffentlichem Dienst sowie Finanzmarkt bietet Bechtle herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb aus einer Hand. Bechtle ist im Technologieindex TecDAX notiert. Mehr unter: bechtle.com.

(09.04.2019/ac/a/t)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Bechtle-Aktienanalyse von Analyst Gustav Froberg und Gerhard Orgonas von der Privatbank Berenberg:Gustav Froberg und Gerhard Orgonas, Analysten der Privatbank Berenberg, streichen in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie des IT-Anbieters Bechtle AG (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) und senken das Kursziel von 96 auf 83 Euro.Der deutsche IT-Markt dürfte im laufenden Jahr aufgrund der Konjunktureintrübung schwächer wachsen, so die Analysten in einer heute veröffentlichten Branchenstudie. Langfristig seien die Wachstumstrends Digitalisierung, Cyber-Sicherheit und Cloud-Software allerdings intakt. Das neue Anlagevotum für die Bechtle-Aktie hätten die Analysten mit der höchsten Bewertung aller von ihnen beobachteten Sektorwerte begründet. Zudem hätten sie ihre Umsatz- und Gewinnprognosen für 2019 nach unten revidiert.Gustav Froberg und Gerhard Orgonas, Analysten der Privatbank Berenberg, haben in einer aktuellen Aktienanalyse die Bechtle-Aktie von "buy" auf "hold" herabgestuft und das Kursziel von 96 auf 83 Euro reduziert. (Analyse vom 09.04.2019)