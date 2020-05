Börsenplätze Bechtle-Aktie:



Die Bechtle AG (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) ist mit rund 70 IT-Systemhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv und zählt mit E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Onlinehändlern in Europa. Das 1983 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Neckarsulm beschäftigt derzeit rund 7.700 Mitarbeiter. Seinen mehr als 73.000 Kunden aus Industrie und Handel, öffentlichem Dienst sowie Finanzmarkt bietet Bechtle herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb aus einer Hand. Bechtle ist im Technologieindex TecDAX notiert. Mehr unter: bechtle.com. (15.05.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bechtle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des IT-Anbieters Bechtle AG (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) unter die Lupe.Die Bechtle-Aktie sei in der jüngsten Vergangenheit gelaufen wie "geschnitten Brot". Auch durch gute Quartalszahlen gestützt, habe das Papier am vergangenen Dienstag mit 157,80 Euro ein neues Allzeithoch markiert. Das sei innerhalb von sieben Handelstagen ein Zuwachs von rund einem Viertel des Aktienwertes gewesen. Zuletzt habe der MDAX-Wert im Zuge des schwachen Gesamtmarktes etwas an Boden verloren.Unternehmenschef Thomas Olemotz drücke aktuell auf die Euphoriebremse. Er gehe nicht davon aus, dass es so gut wie im ersten Quartal weitergehe und habe im gleichen Atemzug schon mal ein "verhaltenes zweites Quartal" angekündigt. Zusätzlich sei offenbar China ein Problem. Rund 70% der IT-Hardware werde im Reich der Mitte gefertigt. Bis die Teile in Europa ankämen, würden acht Wochen vergehen, so Olemotz.Auch wenn das Neckarsulmer Unternehmen seine Jahresprognosen jüngst bestätigt habe, seien die Analysten - angesichts des fulminanten Anstiegs - eher zurückhaltend. 8 von 10 Experten würden die Bechtle-Aktie lediglich mit "halten" einstufen. Beim durchschnittlichen Kursziel sei man mit etwas mehr als 125 Euro tendenziell sogar "bearish".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link