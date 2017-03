Tradegate-Aktienkurs Bechtle-Aktie:

Kurzprofil Bechtle AG:



Die Bechtle AG (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) ist mit 66 IT-Systemhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv und zählt mit Handelsgesellschaften in 14 Ländern europaweit zu den führenden IT-E-Commerce-Anbietern. Das 1983 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Neckarsulm beschäf-tigt derzeit über 7.100 Mitarbeiter. Seinen mehr als 75.000 Kunden aus Industrie und Handel, Öffentlichem Dienst sowie Finanzmarkt bietet Bechtle herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb aus einer Hand. Bechtle ist seit 2000 an der Börse notiert und seit 2004 im Technologieindex TecDAX gelistet. 2014 lag der Umsatz bei rund 2,6 Milliarden Euro. Mehr unter: bechtle.com. (22.03.2017/ac/a/t)

Unterschleissheim (www.aktiencheck.de) - Bechtle-Aktienanalyse von Analyst Knut Woller von der Baader Bank:Knut Woller, Analyst der Baader Bank, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie des IT-Anbieters Bechtle AG (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8).Nachdem das Papier des Neckarsulmer TecDAX-Unternehmens mittlerweile das obere Ende ihrer bisherigen Bewertungsspanne erreicht habe, sehe er auf dem aktuelln Kursniveau nur noch begrenztes Aufwärtspotenzial, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Woller glaube 2017 an weitere Marktanteilsgewinne beim IT-Dienstleister - allerdings in einem Marktumfeld, das weiter an Dynamik verliere.Knut Woller, Analyst der Baader Bank, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Bechtle-Aktie von "buy" auf "hold" herabgestuft und das Kursziel von 104 auf 105 Euro erhöht. (Analyse vom 22.03.2017)Xetra-Aktienkurs Bechtle-Aktie:99,97 EUR -1,99% (22.03.2017, 10:46)