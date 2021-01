Unternehmensnachrichten:



Die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) habe am Sonntag gesagt, dass sie eine Untersuchung der Beziehungen zu einigen ihrer Kunden einleite. Die Ankündigung sei gekommen, nachdem die "Financial Times" berichtet habe, dass die Deutsche Bank in den Fehlverkauf von Investmentprodukten verwickelt gewesen sei.



Eine Gruppe von Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF)-Aktionären habe das Unternehmen wegen des Kurseinbruchs infolge des Roundup-Prozesses verklagt. Laut den Anwaltskanzleien, die die Aktionäre vertreten würden, hätte die Firma vor dem erheblichen Risiko warnen müssen. Bayer habe darauf, geantwortet dass die Klagen unbegründet seien. Bayer habe sich im Roundup-Prozess auf einen Vergleich in Höhe von 11 Milliarden Dollar geeinigt.



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol Deutschland: AIR, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: EADSF) habe mitgeteilt, dass 500 seiner Mitarbeiter unter Quarantäne gestellt worden seien, nachdem ein Ausbruch des Coronavirus in dem Werk in Hamburg festgestellt worden sei. Der Standort beschäftige jedoch über 12 Tausend Arbeiter und es sei unklar, ob der Ausbruch zu größeren Produktionsverzögerungen führen werde. (25.01.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte sind mit einem leichten Plus in die neue Woche gestartet, so die Experten von XTB.Allerdings sei der Optimismus schnell verflogen und nun würden die meisten Blue-Chip-Indizes aus Westeuropa leicht im Minus notieren. Der ifo-Geschäftsklimaindex für Januar sei mit 90,1 etwas schwächer ausgefallen als erwartet (92). Ansonsten stünden heute keine nennenswerten Wirtschaftsberichte an. Joe Biden werde um 21:45 Uhr eine Rede über die US-Produktion halten und dies könnte eine gewisse Volatilität an den Aktienmärkten auslösen, sollte er größere Maßnahmen ankündigen.