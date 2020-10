Der Verkauf des BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF)-Bauchemiegeschäfts um EUR 3,17 Mrd. sei gestern abgeschlossen worden, BASF-Papiere seien nachbörslich 1% im Minus gewesen.



VW (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) (-1%) habe gestern bei der Hauptversammlung die Kürzung der Dividende auf EUR 4,86 je Vorzugsaktie beschlossen. Weiters habe das Management den Fokus auf eine elektrische Zukunft des Konzerns bestätigt: bis 2024 sollten EUR 14 Mrd. für autonomes Fahren und weitere EUR 33 Mrd. in den Ausbau der E-Mobilität investiert werden. Der Ausblick für 2020 - ein positives operatives Ergebnis - sei bestätigt worden.



Walt Disney (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) habe ebenfalls Einsparungen angekündigt, 28.000 Stellen in den US-Freizeitparks sollten abgebaut werden. Die Aktie habe mit einem Minus von 1,1% reagiert.



Der Speicherchiphersteller Micron Technology (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) (-7%) habe beim Ausblick enttäuscht und mitgeteilt, dass weiterhin Unklarheit bestehe, wann wieder Verkäufe an Huawei getätigt werden könnten. (01.10.2020/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) kündigte gestern an, ab 2024 jährlich operative Einsparungen in Höhe von EUR 1,5 Mrd. erreichen zu wollen, zusätzlich zu der bereits Ende 2018 angekündigten Kostenreduktion von EUR 2,6 Mrd. ab 2022, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Aktie habe nachbörslich mit einem Minus von ca. 4% reagiert.