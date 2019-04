Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andre Fischer, Redakteur des Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Die Bayer-Aktie habe sich zuletzt wieder stabilisieren und die 60-Euro-Marke zurückerobern können. Ein Ende beim Dauerthema Glyphosat hingegen sei nicht in Sicht - ganz im Gegenteil. So würden einige Experten vor toxischen Risiken durch Glyphosat warnen und die wissenschaftliche Grundlage der Zulassung infrage stellen. Das EU-Parlament habe eine neue, systematische Überprüfung aller verfügbaren Arbeiten über die krebsauslösenden Eigenschaften des Herbizids angeorndet.War habe bezüglich des Themenbereichs Glyphosat nun recht? Die in Nordamerika und in der Europäischen Union tätigen Zulassungsbehörden, die kein Krebsrisiko durch das Herbizid sehen würden? Oder die oben erwähnten Experten, welche auf potenzielle Gefahren aufmerksam machen würden? Anders ausgedrückt: Seien die Aussagen von dem renommierten deutschen Epidemiologen Professor Eberhard Greiser, dem US-Agrarökonomen Charles Benbrook und Co. der Anfang vom Ende - also der anfängliche Sargnagel - für Glyphosat?Wir könnten es nicht wissen. Es werde aber immer offensichtlicher, dass Bayer durch die Monsanto-Übernahme viel angreifbarer geworden sei. Es sei daher nicht ganz ausgeschlossen, dass in naher Zukunft womöglich neue Studien veröffentlicht würden, welche ein Krebsrisiko von Glyphosat beweisen würden. In diesem unwahrscheinlichen Szenario könnte der glyphosatbasierte Unkrautvernichter Roundup zwangsweise vom Markt genommen werden. Konservative Anleger sollten daher vorsichtig bleiben und von der Bayer-Aktie weiter die Finger lassen, so Andre Fischer, Redakteur des Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.04.2019)Börsenplätze Bayer-Aktie:Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:61,29 EUR -0,29% (08.04.2019, 16:24)