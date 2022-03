Unternehmensnachrichten:



Stuart Lewis, Chief Risk Officer der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB), habe gesagt, dass die Bank ein sehr begrenztes Engagement in Russland habe. Das Nettokreditengagement in Russland habe sich im Jahr 2021 auf rund 600 Mio. Euro belaufen. Lewis habe versichert, dass dieses Risiko streng kontrolliert werde. Ein größeres Problem für die Bank seien die operationellen Risiken, die sich aus der möglichen Schließung der IT-Zentren in Moskau und St. Petersburg ergeben würden, in denen 1.300 Mitarbeiter beschäftigt seien.



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) habe den Verkauf seiner Pestizidsparte an das Private-Equity-Unternehmen Cinven für 2,6 Mrd. USD vereinbart. Der Erlös solle zum Schuldenabbau verwendet werden. Bayer habe in letzter Zeit einige seiner Vermögenswerte verkauft, um sich auf das Kerngeschäft Pflanzenschutz zu konzentrieren.



Herbert Diess, Vorstandsvorsitzender von Volkswagen (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF), habe gewarnt, dass der wirtschaftliche Schaden für Europa durch den Krieg zwischen Russland und der Ukraine weitaus schlimmer sein werde als der durch die Coronavirus-Pandemie entstandene. Diess habe auch gesagt, dass größere Unterbrechungen der Lieferketten zu höheren Preisen für viele Waren und Dienstleistungen führen könnten.



HUGO BOSS (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) habe einen starken Anstieg des Nettogewinns im vierten Quartal 2021 von 20 Mio. Euro auf 70 Mio. Euro gemeldet. Der Gewinn je Aktie sei von 0,30 Euro in Q4 2020 auf 1,02 Euro in Q4 2021 gestiegen. Das EBIT sei von 13 Mio. Euro auf 100 Mio. Euro gestiegen, während sich die EBIT-Marge von 2,2% auf 11,0% verbessert habe. Der Umsatz sei gegenüber dem Vorjahr um 55,2% auf 905 Mio. Euro gestiegen. Das Unternehmen erwarte für das Gesamtjahr 2022 einen Umsatz von 3,1 bis 3,2 Mrd. EUR und ein EBIT von 250 bis 285 Mio. Euro. (10.03.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienindices geben nach der gestrigen massiven Rallye einen Teil ihrer Gewinne wieder ab, so die Experten von XTB.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe gestern um 7,92% zugelegt und damit den besten Tag seit erlebt Jahren. Heute notiere der deutsche Index jedoch über 2% niedriger, da die Gespräche zwischen den Außenministern der Ukraine und Russlands in der Türkei ergebnislos verlaufen seien. Es seien keine Fortschritte in Bezug auf einen Waffenstillstand oder humanitäre Korridore erzielt worden. Russland sei nicht kompromissbereit und halte an seinen Forderungen fest. Heute gebe es ein weiteres wichtiges Ereignis für europäische Vermögenswerte - die EZB-Entscheidung um 13:45 Uhr. Die Anleger würden darauf achten, wie die Bank auf die kriegsbedingten Marktungleichgewichte zu reagieren gedenke.Der DAX habe gestern eine starke Rally erlebt, bei der der Index um über 7% zugelegt habe. Der Anstieg sei jedoch am 50%-Retracement des nach den US-Präsidentschaftswahlen 2020 gestarteten Aufwärtsimpulses (13.850 Punkte) gestoppt worden. Ein Versuch, die 14.000-Punkte-Marke zu überschreiten, sei gestern Abend unternommen worden, sei jedoch gescheitert. Während der heutigen europäischen Sitzung ist ein starker Pullback zu beobachten. Sollte er sich fortsetzen, wäre ein Test der Unterstützungszone zwischen 13.150 Punkten und dem 61,8%-Retracement nicht auszuschließen. Die EZB-Entscheidung um 13:45 Uhr sei ein potenzieller Einflussfaktor für europäische Aktien, daher sollten Händler auf der Hut sein.