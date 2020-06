Wien (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) (+6,2%) stehe unmittelbar vor einem milliardenschweren Vergleich mit den Glyphosat-Klägern in den Vereinigten Staaten, so die Analysten der Raiffiesen Bank International AG.Nach dem dramatischen Kursverfall bei Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) (+25,8%), habe die Aktie gestern als DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Tagesgewinner stark im Plus geschlossen. Der unter Verdacht stehende Ex-Vorstandschef Markus Braun sei nach einer Nacht im Gefängnis gegen Zahlung einer Kaution und wöchentlicher Meldepflicht nun wieder auf freien Fuß. Ebenfalls beknnt geworden sei gestern Abend, dass Braun inmitten des Crashs einen Großteil seines Aktienpaketes verkauft habe. Grund dafür seien Margin Calls gewesen.Der durch die Corona-Krise angeschlagene deutsche Reisekonzern TUI (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) (-0,7%) erwäge einen Verkauf von Unternehmensteilen, so der Vorstandsvorsitzende Fritz Joussen. Dabei infrage kommen würde beispielsweise die Hotelsparte. Das TUI-Sommerprogramm sei derzeit zu rund 25% gebucht. Analysten hätten negativ auf die Ankündigung reagiert und die Aktie habe moderat im Minus geschlossen. (24.06.2020/ac/a/m)