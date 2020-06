Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (26.06.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Chemie- und Pharmagiganten Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) von 69 Euro auf 76 Euro.Der Konzern habe gemeldet, dass eine Reihe von Vereinbarungen (Vergleiche) getroffen worden seien, die maßgebliche Rechtsstreitigkeiten der US-Tochter Monsanto in den USA im Wesentlichen beilegen würden (betreffe v.a. Roundup (Wirkstoff: Glyphosat), aber auch Dicamba sowie PCB). Bayer erwarte eigenen Angaben zufolge, zur Beilegung der aktuellen Glyphosat-Verfahren sowie für mögliche künftige Fälle insgesamt 10,1 bis 10,9 Mrd. USD (9,1 bis 9,8 (Analystenprognose: 12,0) Mrd. Euro) zu zahlen. Zur Beilegung von Dicamba-Verfahren werde Bayer bis zu 400 Mio. USD und zur Beilegung von Verfahren zu PCB 820 Mio. USD zahlen.Der DAX-Konzern gehe für die Geschäftsjahre 2020 und 2021 jeweils von einem Mittelabfluss von unter 5 Mrd. USD aus. Zur Finanzierung der Zahlung plane Bayer auf bestehende liquide Mittel (31.03.2020: 2,29 Mrd. Euro), den zukünftigen freien Cashflow, den Mittelzufluss aus Einnahmen aus der Veräußerung des Tiermedizingeschäfts an Elanco (7,6 (davon: 5,3 in bar) Mrd. USD) sowie Anleiheemissionen zurückzugreifen. Außerdem erwarte Bayer den Erhalt der Investmentgrade-Ratings (Moody's: "Baa1" (Ausblick: "negativ"); S&P: "BBB" (Ausblick: "stabil")) und plane die Beibehaltung der Dividendenpolitik.Der Glyphosat-Vergleich beseitige nach Erachten des Analysten einen großen Unsicherheits-/Belastungsfaktor. Gottschalt habe seine Prognosen für das Geschäftsjahr 2020e (u.a. berichtetes EPS: -3,61 (alt: +4,22) Euro; bereinigtes EPS: unverändert 7,18 Euro) auf berichteter Basis reduziert. Seine Prognosen für 2021e (u.a. berichtetes EPS: 5,35 Euro; bereinigtes EPS: 8,32 Euro) hätten Bestand.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: