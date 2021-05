Börsenplätze Bayer-Aktie:



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 41,4 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 4,9 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (27.05.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der Nord LB:Thorsten Strauß, Analyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF).Der zuständige US-Bezirksrichter Vince Chhabria habe auch den nachgebesserten Vorschlag von Bayer zum Umgang mit möglichen künftigen Klagen aufgrund vermeintlicher gesundheitsschädigender Wirkungen des Unkrautvernichters Glyphosat zurückgewiesen. Das nun gescheiterte Maßnahmenpaket habe unter anderem die Einrichtung eines Fonds im Umfang von USD 2 Mrd. vorgesehen, aus dem mögliche künftige Kläger innerhalb der kommenden vier Jahre entschädigt werden sollten. Gleichzeitig hätte die Vereinbarung für die Dauer von vier Jahren alle Rechtsstreitigkeiten unterbrochen und diejenigen Personen, die dem Vergleich zugestimmt hätten, daran gehindert, Strafschadenersatz zu verlangen, falls sie die Entschädigung ablehnen und sich doch für eine Klage entscheiden würden.Die Berufungsverfahren in zwei Fällen, in denen Bayer zu hohen Strafen verurteilt worden sei, würden fortgesetzt. In einem Fall habe ein Berufungsgericht allerdings die gegen Bayer verhängte Strafe in Höhe von USD 25 Mio. zugunsten des Klägers aus Kalifornien kürzlich bestätigt.Die Hoffnungen, Bayer könnte nun bald einen Schlussstrich unter die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten ziehen, hätten mit der Zurückweisung des nachgebesserten Vergleichsvorschlags zum Umgang mit möglichen künftigen Klagen durch den zuständigen US-Richter Chhabria einen Rückschlag erlitten. Bayer halte seine Glyphosat-basierten Produkte weiter für unbedenklich und die Vergleichsvorschläge für geeignet, unter gerichtlicher Aufsicht die fairste und effizienteste Lösung für alle an den Streitigkeiten beteiligten Parteien zu finden. Dennoch werde nun nach Alternativen gesucht, um die Rechtsrisiken auf andere Weise zu minimieren. Unabhängig vom Ergebnis werde sich die Beilegung des Rechtskomplexes aber weiter verzögern.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Bayer AG": Keine vorhanden.