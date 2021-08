Der französische Pharmahersteller Sanofi (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) (+0,6%) wolle die US-Firma Translate Bio (ISIN: US89374L1044, WKN: A2JPE8, NASDAQ-Ticker-Symbol: TBIO) für USD 3,2 Mrd. kaufen um in der mRNA-Technologie Terrain aufzuholen.



QUALCOMM (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) (-0,9%) habe ein Übernahmeangebot für den schwedischen Autozulieferer Veoneer (Assistenzsysteme gegen Kollision, Parkhilfen) im Volumen von USD 4,6 Mrd. gelegt. Damit sei das bisherige Anbot von Magna (USD 3,8 Mrd.) deutlich überboten worden.



Die lateinamerikanische e-commerce-Gesellschaft MercadoLibre (ISIN: US58733R1023, WKN: A0MYNP, NASDAQ-Ticker-Symbol: MELI) habe Quartalsgewinne von USD 1,37/Aktie (Vj. USD 1,11) geliefert. Damit seien die Schätzungen von USD 0,09/Aktie markant übertroffen worden. Die Aktie habe mit +13,8% im NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X ) klar vorne gelegen.



Booking Holdings (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, NASDAQ-Symbol: BKNG) habe zwar am Vorabend einen Q2 Verlust von USD 2,55/Aktie

(Schätzung: USD -2,69) gemeldet. Der Online-Reiseanbieter habe jedoch um 5,9% zulegen können, da der CEO eine Trendwende im europäischen Tourismus nahe vor-COVID-19-Niveau erwarte.



Weber (ISIN: US94770D1028, WKN: A3CVT7, NYSE-Ticker-Symbol: WEBR) der US-Kugelgrillhersteller, habe gestern ein erfolgreiches Börsendebüt gegeben. Der Ausgabepreis habe USD 14 betragen. Nach volatilem Verlauf (H 17,25, T 15,10) habe die Aktie bei USD 16,5 mit einem Plus von 17,9% geschlossen. (06.08.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Moderna (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) hat die Quartalszahlen gestern veröffentlicht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Erstmals habe das Unternehmen einen Gewinn/Aktie geschrieben, der mit USD 6,46 über den Analystenschätzungen von USD 5,96 gelegen habe. Ebenso habe der Umsatz mit USD 4,35 Mrd. leicht über den Prognosen (USD 4,21 Mrd.) gelegen. Nach +301% Kursgewinn seit Jahresbeginn habe die Aktie nachgegeben.Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) (-7,5%) habe mit einem deutlichen Ergebnisrückgang in Q2 die Erwartungen nicht erfüllt. Das operative Ergebnis sei um 10,6% geschrumpft. Weitere USD 4,5 Mrd. seien an Rückstellungen für Glyphosat-Klagen gebildet worden.