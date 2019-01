Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) wird als Life-Science-Unternehmen über die drei Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science sowie die Geschäftseinheit Animal Health geführt. Diese vier operativen Bereiche entsprechen den berichtspflichtigen Segmenten. Die Corporate Functions (Konzernfunktionen), die Business Services und die Servicegesellschaft Currenta unterstützen das operative Geschäft. Der Konzern war 2017 mit 237 konsolidierten Gesellschaften in 79 Ländern auf allen Kontinenten vertreten. Am 31. Dezember 2017 beschäftigte der Bayer-Konzern weltweit 99.820 (Vorjahr: 99.592) Mitarbeiter. In Deutschland waren 31.620 Mitarbeiter (Vorjahr: 30.603) für Bayer tätig, dies entspricht einem Anteil von 31,7% (Vorjahr: 30,7%) am Gesamtkonzern. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (07.01.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von André Fischer, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":André Fischer von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Ende Februar 2019 starte das sogenannte "Bellwether Trial", welches leitend für gut 620 weitere anhängige Schadensersatzklagen rund um den Unkrautvernichter Glyphosat werde. Der DAX-Konzern habe sich bezüglich dieses wichtigen US-Gerichtsverfahrens erst vor kurzem eine etwas bessere Ausgangsposition verschaffen können. Denn: Der zuständige Richter Vince Chhabria in San Francisco habe dem Antrag des Konzerns stattgegeben, den Prozess in zwei Phasen aufzuteilen.Damit müsse zunächst die Frage geklärt werden, ob Glyphosat ursächlich für die Krebserkrankung des Klägers Edwin Hardemann gewesen sei. Erst wenn dafür ausreichend Beweise vorliegen würden, werde die Frage erörtert, ob Monsanto versucht habe, zuständige Regulierungsbehörden zum Thema Glyphosat zu manipulieren.In den kommenden Wochen und Monaten könnte die Bayer-Aktie im Rahmen einer technischen Erholung einen Teil ihrer zuvor erlittenen Kursverluste wieder aufholen. In einem derartigen Szenario wäre ein Anstieg bis auf 85 Euro möglich, so André Fischer von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.01.2019)Börsenplätze Bayer-Aktie: