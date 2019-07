Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (04.07.2019/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Bayer: Die Wende ist nah - Aktienanalyse"Ein Vergleich muss her!" lautete im ZJ 20.2019 die Überschrift zu der letzten Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF)-Besprechung, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Obwohl damals aus Sicht der Experten schon ein Großteil der möglichen finanziellen Belastungen im Zuge der Glyphosat-Klagen in den USA im Aktienkurs eingepreist gewesen sei, habe eine Trendwende auf sich warten lassen. "Denn die Deutschen sperren sich weiterhin gegen einen Vergleich", hätten sie geschrieben. Jedoch habe der Aufsichtsrat zusammenkommen wollen, um über das Desaster zu beraten. "Dann könnte die Aktie zu einer Erholung ansetzen."Nun, sechs Wochen später, sei genau dieses Szenario eingetroffen: Der Pharma- und Agrarchemiekonzern lote nach drei verlorenen Prozessen um Krebsrisiken glyphosathaltiger Unkrautvernichter die Möglichkeit einer Einigung in den inzwischen rund 13.400 Klagen aus. Parallel zu den andauernden Gerichtsprozessen in weiteren Fällen sehe Bayer der Mediation positiv entgegen und werde sich konstruktiv einbringen, habe der DAX-Konzern mitgeteilt. Bayer gründe zudem einen Aufsichtsratsausschuss, der die "Causa Glyphosat" vorantreiben solle, etwa durch Beratung des Vorstands und Vorschläge zur Prozessstrategie.Die Aktie habe mit einem riesigen Kurssprung reagiert: Gegenüber dem im Mai bei 51,80 Euro markierten Mehrjahrestief habe der Titel um gut 18 Prozent zulegen können. Dazu habe auch der Einstieg des Hedgefonds Elliott beigetragen. Der für seine aggressive Einmischung ins Management bekannte Investor habe Bayer-Aktien für 1,1 Mrd. Euro zusammengekauft. Bislang zeige sich Elliott-Chef Paul Singer bei Bayer von seiner freundlichen Seite. Er habe die jüngsten Schritte zur Bewältigung der US-Klagewelle begrüßt. Elliott sei zuversichtlich, dass die Bildung eines Sonderausschusses der richtige Weg sei, die Probleme zu lösen. (Ausgabe 26/2019)