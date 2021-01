Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

52,67 EUR +3,97% (13.01.2021, 21:59)



Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

52,60 EUR +4,49% (13.01.2021, 17:35)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (13.01.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Noch verdiene der Leverkusener Konzern mit Kassenschlagern wie dem Gerinnungshemmer Xarelto und dem Augenmedikament Eylea prächtig, doch wegen nach und nach wegfallender Patente dürften die Umsätze mit diesen Mitteln in den kommenden Jahren sinken. Ersatz müsse her. Neben neuen, eher klassischen Medikamenten verspreche sich der Pharmachef des Konzerns, Stefan Oelrich, viel von der Gen- und Zelltherapie. Vielversprechende Aussagen würden die Bayer-Aktie antreiben.Die Leverkusener hätten zuletzt einiges Geld für Übernahmen ausgegeben, die das Wachstum des Konzerns in der zweiten Hälfte der Dekade antreiben sollten. Dazu gehöre auch die Akquisition von Asklepios Pharmaceuticals. Um in den kommenden Jahren den Gegenwind durch den Wegfall von Patenten auf aktuelle Kassenschlager zu kompensieren, setze Bayer daneben erst einmal weiter auf hohe Erlöse mit anderen neuen Medikamenten. Allein drei dieser Mittel, die sich zum Teil noch im späten Stadium der Entwicklung befinden würden, sollten laut der Pharma-Veranstaltung auf Jahresumsätze von jeweils mehr als 1 Mrd. Euro kommen. Damit würden die Medikamente zu sogenannten Blockbustern.Einer dieser Hoffnungsträger sei der Krebswirkstoff Darolutamid mit dem Handelsnamen Nubeqa. Zudem stünden die Chancen für eine baldige Zulassung von Finerenon zur Behandlung der chronischen Nierenerkrankung bei Patienten mit Diabetes Typ 2 womöglich recht gut. Auch für das Geschäft mit dem Hoffnungsträger Vericiguat gegen Herzinsuffizienz sei Pharma-Chef von Bayer, Stefan Oelrich, optimistisch - wenngleich dies für Bayer erst einmal kein Blockbuster sei, denn die Erlöse würden mit dem Entwicklungspartner, der Merck & Co, geteilt.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: