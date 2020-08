Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

56,79 EUR -2,09% (27.08.2020, 18:05)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (27.08.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Der Leverkusener Konzern sorge derzeit mit vielen Neuigkeiten aus der Pharma-Pipeline für Schlagzeilen. So habe Bayer eine neue Zulassung für das Krebsmedikament Xofigo in der Volksrepublik China erhalten. Darüber hinaus investiere Bayer erneut in die Zukunft in Form einer neuen Unternehmensbeteiligung. So würden Northpond Ventures und Bayer 55 Mio.USD im Rahmen einer Serie-A-Finanzierung in Triumvira Immunologics stecken - einem Unternehmen, welches Immunonkologie-Therapien der nächsten Generation entwickele.Im Rahmen der Jahrestagung 2020 der European Society of Cardiology (ESC) "The Digital Experience" habe Bayer über den aktuellen Stand bei seinen Entwicklungskandidaten für Herz-Kreislauf-Erkrankungen im Bereich chronische Herzinsuffizienz und chronische Nierenerkrankungen bei Typ-2-Diabetes berichtet, so das Unternehmen am Mittwoch. Neue Daten von Xarelto würden den Nutzen für Patienten mit peripherer arterieller Verschlusskrankheit (pAVK) nach Revaskularisation unterstreichen.Gerade in der Pharma-Pipeline habe Bayer zuletzt mit einem nachhaltig positiven Newsflow überzeugen können. Dieser werde aber weiter durch die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA überschattet. Kein Wunder, dass die Bayer-Aktie nicht an Fahrt gewinne. Anleger sollten zunächst weiter an der Seitenlinie bleiben, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.08.2020)Börsenplätze Bayer-Aktie:Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:56,54 EUR -1,74% (27.08.2020, 17:35)