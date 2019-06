Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

54,07 EUR +2,93% (18.06.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

54,14 EUR +0,30% (19.06.2019, 08:39)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (19.06.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Bewegung bei Bayer in den USA: Monsanto wolle das milliardenschwere Schadenersatz-Urteil im jüngsten US-Prozess um Krebsgefahren ihres Unkrautvernichters Roundup aufheben lassen. Zu Wochenbeginn hätten die Anwälte des Konzerns bei der zuständigen Richterin Winifred Smith in Kalifornien entsprechende Anträge eingereicht, die Entscheidung der Jury von Mitte Mai entweder zu kassieren oder einen neuen Prozess anzusetzen. In diesem Fall gehe es um das Rentnerehepaar Alva und Alberta Pilliod, die zunächst 2 Mrd. USD Schadensersatz zugesprochen bekommen hätten.Die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten hätten den Aktienkurs schwer zugesetzt. Das Management rund um CEO Werner Baumann müsse dringend eine nachhaltige Lösung finden, um sich aus dem Glyphosat-Dilemma zu befreien. Hinzu kämen mögliche anstehende Spartenverkäufe, um die hohe Nettoverschuldung zu reduzieren respektive die Bayer-Bilanz aufzupolieren. Zuletzt habe es erneut Gerüchte gegeben, dass sich Investoren für Animal Health interessieren und entsprechende Gebote vorbereiten würden.Der Leverkusener Konzern müsse sich aber auch langfristig in der Pharma-Sparte etwas einfallen lassen, um wegbrechende Umsätze bei den Top-Sellern Xarelto und Eylea nach dem Ablauf von Patenten zu kompensieren. Das Krebsmedikament Vitrakvi (Larotrectinib) gehöre zu den großen Hoffnungsträgern. Die Konkurrenz schlafer aber bekanntlich nicht.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: