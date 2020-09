Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Bayer werde auch in den kommenden Jahren von Konzernchef Werner Baumann geleitet. Im US-Rechtsstreit um angebliche Krebsrisiken des Unkrautvernichters Roundup mit dem Wirkstoff Glyphosat steuere der Pharma- und Agrarchemiekonzern unterdessen nach eigenen Angaben auf einen Kompromiss mit US-Klägern zu.Der Aufsichtsrat habe den zur Hauptversammlung 2021 auslaufenden Vertrag mit Baumann bis zum 30. April 2024 verlängert. Die Entscheidung sei einstimmig gefallen. Baumann arbeite seit 1988 für Bayer, sei 2010 in den Vorstand berufen worden und sei seit Mai 2016 Vorsitzender des Vorstands.Baumanns solle den DAX-Konzern in einem sehr herausfordernden Umfeld erfolgreich weiterentwickeln. Er müsse die Auswirkungen der Corona-Krise erfolgreich bewältigen, die Weichen für profitables Wachstum nach Ablauf der Patente wichtiger Pharma-Produkte stellen, die führende Position des Agrarchemiegeschäfts ausbauen, das Wachstum von Consumer Health beschleunigen und die Effizienz- und Strukturprogramme konsequent fortsetzen.Im US-Rechtsstreit um angebliche Krebsrisiken des Unkrautvernichters Roundup mit dem Wirkstoff Glyphosat steuere Bayer unterdessen nach eigenen Angaben auf einen Kompromiss mit US-Klägern zu. Es seien Fortschritte bei den Verhandlungen um einen überarbeiteten Vergleich erzielt worden, habe Bayer erklärt. Die Details sollten demnach in den kommenden Wochen endgültig vereinbart und dann dem zuständigen US-Gericht zur vorläufigen Genehmigung vorgelegt werden.Die Sorgen der Anleger, dass das Thema Glyphosat den Konzern deutlich länger belasten werde, würden dennoch bestehen bleiben. Zudem könnte eine Einigung mit den Klägern nun doch teurer werden als die erhofften elf Milliarden Dollar. Auch das seien keine guten Aussichten für Bayer. Die Nettoverschuldung des Unternehmens habe sich ohnehin zum Ende des zweiten Quartals auf knapp 36 Milliarden Euro belaufen.Anleger sollten die Bayer-Aktie vorerst weiter meiden, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.09.2020)Mit Material von dpa-AFX