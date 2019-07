Börsenplätze Bayer-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Sparte Animal Health von Bayer stehe bekanntlich zur Disposition. Mit den liquiden Mitteln im Falle eines Verkaufs könnte die Nettofinanzverschuldung der Leverkusener, die im Zuge der Monsanto-Übernahme hochgeschnellt sei, reduziert werden. Nun bringe die Nachrichtenagentur "Reuters" eine weitere Option ins Spiel, die "Der Aktionär" bereits Mitte März thematisiert habe.Bayer könnte die Sparte mit Elanco (der ausgegliederten Tiergesundheit von Eli Lilly) fusionieren. Demnach habe Bayer den Start der Auktion an Private-Equity-Gesellschaften verzögert, um zu versuchen, eine Einigung mit Elanco Animal Health zu erzielen. Ein Deal werde mit bis zu sieben Milliarden Euro bewertet, Bayer werde voraussichtlich an der neuen Gesellschaft beteiligt bleiben, so "Reuters"."Der Aktionär" habe regelmäßig über den Verkaufsprozess der Sparte Bayer Animal Health berichtet und bereits eine Fusion mit Elanco Animal Health thematisiert. Eli Lilly habe sich inzwischen von den verbliebenen Anteilen der Ausgründung verabschiedet."Der Aktionär" könne sich eine Fusion sehr gut vorstellen. Denn beide Tiergesundheitsgeschäfte würden solide wachsen. Gemeinsam könnte ein neuer Top-Player hinter dem Marktführer Zoetis entstehen und die Marktposition für beide Einheiten erheblich verbessern, wenn die Kartellbehörden einen potenziellen Deal durchwinken würden.Daher ist es für einen langfristig angelegten Long-Einstieg noch zu früh, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link