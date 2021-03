Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Der Leverkusener Konzern habe in den vergangenen Jahren viel an Glanz verloren. Mit der Übernahme des US-Konkurrenten Monsanto sei die Verschuldung in die Höhe geschnellt. Rückenwind könnte die Bayer-Aktie nun von einem weiteren Verkauf einer Unternehmenssparte kommen, um die Verbindlichkeiten zu drücken.Der deutsche Chemiekonzern bereite sich darauf vor, eine Auktion für seine Schädlingsbekämpfungseinheit Bayer Environmental Science (BES) im Wert von mehr als 2 Mrd. Euro im Sommer zu starten, hätten Personen gesorgt, die der Sache nahe stünden. Das berichte die Nachrichtenagentur Reuters. Die Bayer Ah, die nach der 66 Mrd. USD schweren Übernahme des Saatgutherstellers Monsanto im Jahr 2016 seinen Schuldenabbau fortsetze, arbeite mit der Bank of America an der Veräußerung von BES.Während erste Treffen mit potenziellen Käufern bereits stattfinden würden, werde eine Auktion offiziell vor oder nach der Sommerpause gestartet, mit dem Ziel, einen Deal bis zum Jahresende zu unterzeichnen, so die Insider. Bayer und die Bank of America hätten eine Stellungnahme abgelehnt. Der DAX-Konzern plane, die Einheit, die Produkte wie Pestizide für Golfplätze und Nagetierschutz für Lagerhallen liefere, an Wettbewerber wie Scotts Miracle-Gro, ICL und Private-Equity-Gruppen zu vermarkten. Es werde erwartet, dass BES in diesem Jahr einen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von etwa 200 Mio. Euro erzielen werde und mit dem 10- bis 12-fachen davon bewertet werden könnte.Die Situation bleibe bei Bayer weiter spannend: Charttechnisch habe die Aktie heute die 200-Tage-Linie bei 53,30 Euro überschritten. In den letzten Wochen habe es jedoch mehrere Fehlsignale gegeben. Zudem warte der Abwärtstrend bei 54,20 Euro. Anleger sollten die Bayer-Aktie auf ihrer Watchlist behalten und weiter abwarten, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: