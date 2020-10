Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

47,985 EUR -6,46% (01.10.2020, 12:57)



Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

47,94 EUR -10,07% (01.10.2020, 12:43)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de (01.10.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Bayer: Ein Vergleich muss her! AktienanalyseBayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) kommt bei der Bewältigung seiner Glyphosat-Rechtskonflikte in den USA voran, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Pharma- und Agrarchemiekonzern habe dem für Zehntausende Klagen zuständigen Bundesgericht in San Francisco bei einer Anhörung von deutlichen Fortschritten bei den Verhandlungen um einen "ganzheitlichen Vergleich" berichtet. Aus Sicht der Börse werde es auch allerhöchste Zeit. Schließlich sei der Aktienkurs deshalb stark unter Druck gekommen. Wenn es nach Bayer ginge, würde das Unternehmen die Klagen auf einen Schlag durch einen großen Vergleich aus der Welt schaffen. Zwar käme dieser teuer - Analysten würden schätzen, dass dafür ein niedriger zweistelliger Milliardenbetrag fällig würde.Doch an der Börse könnte es dennoch zu einem Freudensprung kommen. Denn das Glyphosat-Debakel liege wie ein Damoklesschwert auf dem Konzern. Weil ein Vergleich zuletzt mehrmals im Raum gestanden habe, aber dann doch immer wieder gescheitert sei, habe die Bayer-Aktie seit dem Zwischenhoch im Juni wieder mehr als ein Drittel eingebüßt.Die Unsicherheit drücke sich auch in zahlreichen Analystenkommentaren aus: Ohne weitere Details zu einem möglichen Vergleich sei es zu früh, um sich an der Nachricht zu erfreuen, so die Deutschen Bank in einer Studie. Das durchschnittliche Kursziel aus 16 Analysten liege mit 80,27 Euro gut 70 Prozent über der aktuellen Notiz (47,08 Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: