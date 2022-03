Börsenplätze Bayer-Aktie:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2021 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 44,1 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 5,3 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Viele deutsche Konzerne von adidas bis Volkswagen hätten ihr Russland-Geschäft wegen des Ukraine-Krieges vorerst eingestellt. Andere wie Bayer, Henkel oder METRO würden daran festhalten. Einfach sei das für die Firmen angesichts der allgemeinen Empörung über die russische Aggression nicht. Beim Blick auf den Chart der Bayer-Aktie sei allerdings klar, dass derzeit die Bullen das Zepter in der Hand halten würden."Unternehmen, die in Russland bleiben, stehen unter einem gewaltigen Rechtfertigungsdruck", beobachte der Marketingexperte Karsten Kilian von der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Würzburg. "Sie argumentieren oft damit, dass auch die russische Bevölkerung versorgt werden muss, aber angesichts der Not in der Ukraine ist das keine einfache Position."Der Pharma- und Pflanzenschutzkonzern Bayer sehe für sich jedenfalls gute Gründe, in Russland aktiv zu bleiben. "Der Zivilbevölkerung wesentliche Gesundheits- und Landwirtschaftsprodukte vorzuenthalten - wie zur Behandlung von Krebs- oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Gesundheitsprodukte für Schwangere und Kinder sowie Saatgut für den Anbau von Nahrungsmitteln - würde die Zahl an Menschenleben, die dieser Krieg fordert, nur vervielfachen", habe er seine Entscheidung verteidigt. Der Konzern habe aber jegliche Werbung in Russland und Belarus eingestellt und alle Investitionsprojekte auf unbestimmte Zeit gestoppt.Unabhängig von der Russland-Thematik brumme das Geschäft bei Bayer. Und auch das Chartbild sei bullish: Bis zum 52-Wochen-Hoch bei 57,73 Euro aus dem Mai 2021 fehle nicht mehr viel. Ein Sprung über diese Marke würde ein weiteres Kaufsignal bedeuten.Anleger sollten das Risiko nicht unterschätzen und bleiben trotz des starken Charts und des zuletzt positiven Newsflow weiter an der Seitenlinie, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Bayer-Aktie. (Analyse vom 16.03.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link