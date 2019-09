Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie: BAY001

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie: BAYN

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie: BAYZF

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (19.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Bayer müsse sich weiter mit den Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA auseinandersetzen. Um etwas Licht ins Dunkel zu bringen und eine Lösung in der Causa Glyphosat auf den Weg zu bringen, hätten die Leverkusener den erfahrenen Kenneth Feinberg als Mediator bestellt. Diesbezüglich könnte es demnächst Bewegung geben.Ein Bericht der Nachrichtenagentur "Bloomberg" habe die Börse Anfang August in Aufruhr versetzt. Demnach strebe Bayer einen Vergleich in Höhe von acht Milliarden Dollar an. Kenneth Feinberg habe kurz darauf den Bericht gegenüber "Der Aktionär" dementiert."Bayer hat nicht vorgeschlagen, 8 Milliarden US-Dollar für die Beilegung aller US-amerikanischen Roundup-Krebsfälle zu zahlen. Eine solche Aussage ist reine Fiktion. In den globalen Vermittlungsdiskussionen, die bis September dauern werden, wurde die Entschädigung noch nicht einmal erörtert."Anleger sollten die Bayer-Aktie auf der Watchlist haben, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Die ungewissen finanziellen Risiken würden den Kurs der Bayer-Aktie nach wie vor belasten. Erst mit einer klaren, bezahlbaren Lösung könnte sich die Lage aufhellen. (Analyse vom 19.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: