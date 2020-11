"Der Aktionär" teile die skeptische Einschätzung vom Independent Research-Analysten Gottschalt. Die mauen Aussichten in der Division Crop Science und die ungelösten Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA dürften eine Neubewertung der Aktie verhindern.



Auch wenn sich in den letzten Handelstagen die charttechnische Situation verbessert hat, sollten Anleger weiter die Finger von Bayer lassen, so Michel Doepke von "Der Aktionär".(Analyse vom 11.11.2020)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Zahlreiche Analysten haben nach dem jüngsten Quartalsbericht von Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ihre Schätzungen überarbeitet, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Tobias Gottschalt von Independent Research stufe den DAX-Wert derzeit mit "halten" ein, das Kursziel beziffere er auf 43 Euro (vor den Quartalszahlen auf 48 Euro). "Der Aktionär" habe bei Gottschalt nachgefragt, welche Gründe es für die pessimistische Einschätzung gebe.: Sowohl die Umsatz- als auch die Ergebnisentwicklung (berichtet/bereinigt) lagen unter meinen Erwartungen und dem Marktkonsens und wurden vor allem vom Segment Crop Science belastet. Das bereinigte Ergebnis war aufgrund von Produktretouren bei Crop Science rückläufig. Das berichtete Ergebnis wurde zusätzlich von Wertberichtigungen sowie mit der Glyphosat-Thematik verbundenen Sonderaufwendungen belastet.Einzig im Segment Consumer Health konnten sowohl Umsatz als auch das berichtete und das bereinigte Ergebnis deutlich zulegen. Aufgrund dieses äußerst durchwachsenen Zahlenwerks hat sich meine Skepsis gegenüber dem Monsanto-Deal erhöht.Die Dividendenpolitik wird laut Bayer beibehalten. Die Ausschüttung wird in den kommenden Jahren aber am unteren Ende der Spanne - 30 bis 40 Prozent des bereinigten Ergebnis je Aktie liegen. Daher rechne ich in Zukunft mit Dividendenkürzungen.Vor dem Hintergrund der Auswirkungen und Folgewirkungen der Covid-19-Pandemie geht Bayer über das Jahr 2021 hinaus von niedrigeren Preisen für Nutzpflanzen, einem starken Wettbewerb im Soja-Geschäft, geringerem Verbrauch von Biokraftstoff und negativen Währungseffekten aus. Daher sehe ich keine schnelle Entspannung.Ich sehe in den meiner Einschätzung nach pessimistischen Aussichten für die Geschäftsentwicklung ab 2021 einen zusätzlichen Unsicherheits- bzw. Belastungsfaktor zu der nachwievor nicht endgültig geklärten Glyphosat-Thematik.