Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 41,4 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 4,9 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (09.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Pharma-Riese Bayer habe am heutigen Dienstag neue Zahlen vorgelegt. Konzernchef Werner Baumann blicke nun etwas optimistischer auf die Gewinnentwicklung im laufenden Jahr. Die Aktie springe um rund drei Prozent an und sei damit einer der Top-Mover im DAX am Dienstag. Allerdings gebe es jetzt auch ein technisches und ein fundamentales Problem.Eine hohe Nachfrage nach Saatgut und Pflanzenschutzmitteln sowie nach rezeptfreien Medikamenten hätten Bayer im abgelaufenen Quartal Rückenwind beschert. Experte Richard Vosser von der US-Bank J.P. Morgan habe in einer ersten Einschätzung am Dienstagmorgen vorgerechnet, dass die durchschnittliche Gewinnschätzung von Analysten für 2021 nun Luft nach oben habe.In der Vergangenheit habe die Entwicklung des Agrargeschäfts teils stark geschwankt, was auch mehrfach Kritik von Analysten nach sich gezogen habe. Im abgelaufenen dritten Jahresviertel sei es in dem Geschäftsbereich nun aber wieder rund gelaufen, nachdem im Vorjahreszeitraum vor allem Produkt-Retouren bei Maissaat in den USA belastet hätten.Konzernweit habe Bayer den Umsatz im dritten Quartal im Jahresvergleich um knapp 15 Prozent auf 9,8 Milliarden Euro gesteigert. Das bereinigte operative Ergebnis habe um gut 16 Prozent auf knapp 2,1 Milliarden Euro zugelegt. Unter dem Strich hätten die Leverkusener 85 Millionen Euro verdient, hier hätten insbesondere Kosten für Restrukturierungsmaßnahmen gedrückt. Vor einem Jahr sei allerdings wegen hoher Abschreibungen auf das Agrargeschäft noch ein Minus von 2,7 Milliarden Euro angefallen.Die Bayer-Aktie ziehe nach den Zahlen an und erreiche ein neues Mehrmonatshoch bei 51,70 Euro. Gleichzeitig gebe es durch den Anstieg die vergangenen Wochen ein technisches Risiko. Der RSI-Indikator notiere so hoch wie seit Jahren nicht mehr - Gewinnmitnahmen könnten damit jederzeit einsetzen.Zusätzlich bleiben die Rechtsstreitigkeiten ein Fass ohne Boden und Anleger sollten daher weiterhin einen Bogen um die Bayer-Aktie machen, so Tim Temp von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.11.2021)Mit Material von dpa-AFX