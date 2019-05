Mit Material von dpa-AFX



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", rät bei der Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) Long-Positionen vorerst weiter zu meiden.Die US-Tochter Monsanto sorge für den Bayer-Konzern erneut für juristische Probleme. In Frankreich würden gegen den amerikanischen Saatgut- und Pestizidhersteller Vorermittlungen wegen illegaler Erfassung privater Daten laufen. Die Untersuchungen seien einer Abteilung anvertraut worden, habe die Pariser Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur in Paris bestätigt.Monsanto stehe unter Verdacht, geheime Listen mit Namen von Kritikern des Unternehmens und seiner Produkte in Frankreich geführt zu haben. "Der Aktionär" habe berichtet: "Bayer: Neuer Ärger vorprogrammiert". Rund 200 Namen von Wissenschaftlern, Journalisten und Politikern sollten darauf stehen.Mit den Vorermittlungen habe die Pariser Staatsanwaltschaft auf eine Klage von "Le Monde" und eines Journalisten der Zeitung reagiert, dessen Name ebenfalls auf der Liste gestanden haben solle. Auch die öffentlich-rechtliche Fernsehanstalt "Frande Télévisions" wolle nun Klage gegen Monsanto erheben, wie ihr Leiter Yannick Letranchant auf Twitter am Sonntag bekannt gegeben habe. Auf der Liste sollten Namen von Journalisten des Senders stehen.Bayer habe am Sonntag angekündigt, eine externe Kanzlei mit einer Untersuchung zu beauftragen. "Französische Medien haben Ende dieser Woche Vorwürfe erhoben, dass Listen mit Unterstützern und Kritikern, die 2016 im Auftrag von Monsanto erstellt wurden, gegen ethische Grundsätze, möglicherweise aber auch gegen gesetzliche Regelungen verstoßen haben könnten", habe es in einer Stellungnahme geheißen.Nach einer ersten Analyse verstehe man, dass ein solches Projekt Bedenken und Kritik ausgelöst habe. "Dies ist nicht die Art, wie Bayer den Dialog mit unterschiedlichen Interessengruppen und der Gesellschaft suchen würde. Wir bitten daher um Entschuldigung."Der Bayer-Konzern habe Monsanto im Frühjahr 2018 gekauft. Seitdem reiße der Ärger nicht ab. In den USA sehe sich Bayer mit zahlreichen Prozessen konfrontiert. An Krebs leidende Menschen würden behaupten, ihre Krankheit gehe auf die Nutzung des von Monsanto hergestellten Glyphosats zurück. Am heutigen Montag könnte es Neuigkeiten beim dritten Glyphosat-Prozess geben. Hier sei ein Rentnerehepaar gegen Monsanto vor Gericht gezogen.Bayer stehe vor der großen Aufgabe, das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen. Die jüngsten Entwicklungen seien hierbei sicherlich nicht hilfreich gewesen. Gespannt dürfe man sein, ob die Abspaltung von Firmenteilen demnächst Fahrt aufnehme. Hier seien der Chemieparkbetreiber Currenta und die Tiermedizin im Gespräch.Die Aktie von Bayer habe zuletzt erneut den Rückwärtsgang angetreten. Ein Test des Mehrjahrestiefs bei 54,48 Euro könnte durchaus demnächst bevorstehen.Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", rät bei der Bayer-Aktie, Long-Positionen vorerst weiter zu meiden. (Analyse vom 13.05.2019)