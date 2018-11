Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) wird als Life-Science-Unternehmen über die drei Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science sowie die Geschäftseinheit Animal Health geführt. Diese vier operativen Bereiche entsprechen den berichtspflichtigen Segmenten. Die Corporate Functions (Konzernfunktionen), die Business Services und die Servicegesellschaft Currenta unterstützen das operative Geschäft. Der Konzern war 2017 mit 237 konsolidierten Gesellschaften in 79 Ländern auf allen Kontinenten vertreten. Am 31. Dezember 2017 beschäftigte der Bayer-Konzern weltweit 99.820 (Vorjahr: 99.592) Mitarbeiter. In Deutschland waren 31.620 Mitarbeiter (Vorjahr: 30.603) für Bayer tätig, dies entspricht einem Anteil von 31,7% (Vorjahr: 30,7%) am Gesamtkonzern. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (22.11.2018/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Bayer: Trübes Chartbild - Chartanalyse

Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) befindet sich seit über drei Jahren in einer starken Abwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.

Ausgangspunkt sei das Allzeithoch bei 146,45 EUR aus dem April 2015 gewesen. Am 26. Oktober habe die Aktie ein Tief bei 64,83 EUR markiert. Anschließend habe sie sich für einige Tage erholt, sei aber an der Unterkante eines Abwärtsgaps vom 23. Oktober 2018 gescheitert. Zuletzt sei der Chemie- und Pharmawert wieder stark verkauft worden. Es sei sogar zu einem neuen Tief in der Abwärtsbewegung der letzten rund dreieinhalb Jahre bei 60,95 EUR gekommen. Gestern habe sich Bayer leicht erholt.

Das Chartbild der Bayer-Aktie mache weiterhin einen bärischen Eindruck. Abgaben in Richtung 45 EUR seien auf mittelfristige Sicht nicht ausgeschlossen. Ein Anstieg über 64,83 EUR würde das Chartbild zwar etwas aufhellen, aber das Potenzial wäre zunächst nur eingeschränkt. Immerhin könnte Bayer bis ca. 68,74 bis 69,40 EUR ansteigen. (Analyse vom 22.11.2018)