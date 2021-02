ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (25.02.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bayer: Technische Lage spitzt sich weiter zu - AktiennewsDie Aktie von Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) verliert am Donnerstag über 3% an Wert und testet den Bereich von 52,50 Euro, der durch das lokale Tief und die untere Grenze des mittelfristigen Aufwärtstrendkanals definiert wird, so die Experten von XTB.Das Crossover der beiden EMAs (mit 50 und 100 Perioden) habe den Trend bestätigt, doch ohne einen Ausbruch über die Widerstandszone zwischen 54,00 und 55,50 Euro, die seit April 2020 das Geschehen bestimme, könnten deutlich stärkere Rückgänge drohen. Die Bullen müssten bald eine Reaktion zeigen, ansonsten könnte eine neue Verkaufswelle eingeleitet werden.Börsenplätze Bayer-Aktie:53,10 EUR -3,54% (25.02.2021, 12:04)Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:53,14 EUR -3,57% (25.02.2021, 11:50)