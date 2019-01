Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

65,46 EUR -0,20% (10.01.2019, 16:27)



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

65,63 EUR 0,00% (10.01.2019, 16:40)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) wird als Life-Science-Unternehmen über die drei Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science sowie die Geschäftseinheit Animal Health geführt. Diese vier operativen Bereiche entsprechen den berichtspflichtigen Segmenten. Die Corporate Functions (Konzernfunktionen), die Business Services und die Servicegesellschaft Currenta unterstützen das operative Geschäft. Der Konzern war 2017 mit 237 konsolidierten Gesellschaften in 79 Ländern auf allen Kontinenten vertreten. Am 31. Dezember 2017 beschäftigte der Bayer-Konzern weltweit 99.820 (Vorjahr: 99.592) Mitarbeiter. In Deutschland waren 31.620 Mitarbeiter (Vorjahr: 30.603) für Bayer tätig, dies entspricht einem Anteil von 31,7% (Vorjahr: 30,7%) am Gesamtkonzern. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (10.01.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von André Fischer, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":André Fischer von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Der DAX-Titel bastle weiterhin an einer charttechnischen Bodenbildung. Könne diese erfolgreich abgeschlossen werden, dürfte die Aktie überraschend schnell einen kurzfristigen Aufwärtstrend etablieren. Für dieses Szenario spreche, dass der Pharmakonzern inzwischen mit hohen Abschlägen in allen drei Geschäftsfeldern (Crop Science, Pharma und Consumer Health) zu seinen Rivalen handle.Zu nennen seien zudem die hohen Synergieeffekte im Nachgang der Monsanto-Übernahme. So plane die Unternehmensleitung, in diesem Zusammenhang pro Jahr einen Betrag von 1,2 Milliarden Dollar einzusparen. Parallel hierzu solle der Free-Cash-Flow des deutschen Healthcare-Konzerns in den kommenden Jahren von zuletzt vier auf bis zu zehn Milliarden Euro im Jahr anschwellen.Da das Szenario einer Erholungsbewegung bestehen bleibt, sollte die Bayer-Aktie auf dem gegenwärtigen Kursniveau jetzt nicht mehr verkauft werden, so André Fischer von "Der Aktionär". Schaffe das Papier den Ausbruch über den kurzfristigen Widerstand bei 70 Euro, winke ein Anstieg in Richtung 85 Euro. (Analyse vom 10.01.2019)Börsenplätze Bayer-Aktie: