17.02.2022



53,96 EUR -0,20% (17.02.2022, 16:23)



DE000BAY0017



BAY001



BAYN



BAYZF



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 41,4 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 4,9 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de (17.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Am Mittwoch habe Bayer im Rahmen eines Crop Science F&E Pipeline-Updates über die jüngsten Fortschritte aus dem Agrargeschäft berichtet. Das Unternehmen erwarte ein extrem hohes Spitzenumsatzpotenzial. An der Einschätzung der Großbank Barclays habe das Event allerdings nichts geändert.Barclays habe das Rating für die Bayer-Aktie auf "equal-weight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Der Agrarchemie- und Pharmakonzern habe am Mittwoch über die wichtigsten Fortschritte und neue Technologien in seiner Pflanzenschutzsparte informiert, habe Analystin Emily Field in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben. Das Management erwarte, dass sich die Investitionen dort letztendlich in einem Spitzenumsatzpotenzial von fast 30 Milliarden Euro niederschlagen könnten.Der DAX-Konzern habe einige spannende Neuigkeiten berichten können. So werde laut Bayer niedrig wachsender Mais den Maisanbau verändern. Hierfür sei ein Testlauf im Jahr 2023 in Nordamerika geplant. Darüber hinaus würden mehr als 500 neue Saatgut-Hochleistungssorten und -hybride sowie über 300 Neuzulassungen im Pflanzenschutz das umfassende Produktportfolio stärken. Und auch im Bereich der digitalen Landwirtschaft komme Bayer voran.Mit der Übernahme von Monsanto sei Bayer zum weltgrößten Saatguthersteller aufgestiegen und habe sich damit auch den Zugriff auf innovative Technologien und Produkte gesichert. Jedoch hätten sich die Leverkusener auch die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten eingekauft, die immer noch nicht in Gänze vom Tisch seien.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link