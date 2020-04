Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (27.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe."Covid-19-Einfluss noch nicht verlässlich quantifizierbar" - auch beim Leverkusener Konzern hinterlasse das Coronavirus seine Spuren. Im ersten Quartal 2020 habe Bayer aber Umsatz und EBITDA in allen Geschäftsbereichen steigern können. Die Prognose vom Februar sei bestätigt worden.Derweil würden die Glyphosat-Klagen weiter steigen. Wie Bayer im Rahmen der Quartalsmitteilung bekanntgegeben habe, seien dem Unternehmen per 14. April 2020 in den USA Glyphosat-Klagen von ca. 52.500 Klägern zugestellt worden. Es sei mit weiteren Klagen zu rechnen.Die Q1-Zahlen lägen über den Erwartungen der Analysten, eine Lösung in Sachen Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten lasse indes weiter auf sich warten. Weitere Details dürfte das Management auf der morgigen digitalen Hauptversammlung kommunizieren. Investierte Anleger könnten an Bord bleiben und auf eine Fortsetzung der Comeback-Rally in Richtung 65 Euro setzen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.04.2020)Börsenplätze Bayer-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:62,30 EUR +3,57% (27.04.2020, 08:58)