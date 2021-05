Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

53,96 EUR +0,22% (07.05.2021, 08:44)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

53,91 EUR +0,79% (06.05.2021)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 41,4 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 4,9 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (07.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im Streit über bienenschädliche Insektizide sei der Agrarchemie-Riese Bayer vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) gescheitert. Der EuGH habe am Donnerstag Einsprüche des DAX-Unternehmens gegen ein Urteil erster Instanz zum Verbot bestimmter sogenannter Neonikotinoide zurückgewiesen.Es gehe um die beiden von der Bayer-Gruppe produzierten Mittel Clothianidin und Imidacloprid. Die EU-Kommission habe den Verkauf 2013 beschränkt, zusammen mit einem dritten Neonikotinoid - Thiamethoxam des Herstellers Syngenta. Das EU-Gericht habe dies im Mai 2018 bestätigt. Bayer sei in die nächste Instanz gegangen, Syngenta nicht.Der EuGH habe die Rechtsmittel zurückgewiesen beziehungsweise sie unbegründet genannt. Die höchsten EU-Richter hätten unter anderem darauf hingewiesen, dass inzwischen noch schärfere Auflagen für die beiden Bayer-Produkte eingeführt worden seien, ohne dass das Unternehmen dagegen geklagt habe.Der Bund für Umwelt- und Naturschutz habe das Luxemburger Urteil als Sieg der Vernunft begrüßt. "Neonikotinoide gefährden Bienen und andere Insekten enorm und sind mitverantwortlich für das dramatische Insektensterben", habe der Umweltverband erklärt. "Der Schutz der Artenvielfalt ist absolut unvereinbar mit der Aufhebung des Verbots von hochwirksamen Nervengiften für Bienen und Wildbienen." Auch Greenpeace habe das EuGH-Urteil begrüßt."Der Aktionär" hält an seiner Einschätzung fest: Aufgrund des nach wie vor bestehenden Risikos durch die Causa Glyphosat wird von einem mittel- bis langfristigen Einstieg vorerst abgeraten, so Michel Doepke. (Analyse vom 07.05.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link