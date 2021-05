Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

56,06 EUR +4,59% (12.05.2021, 15:13)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

56,08 EUR +4,96% (12.05.2021, 14:58)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 41,4 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 4,9 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (12.05.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Eine starke Nachfrage nach den Agrarprodukten von Bayer sei am Mittwoch an der Börse sehr gut angekommen. Nach einem überraschend guten ersten Quartal 2021 hätten sich die Aktien mit einem Aufschlag von knapp fünf Prozent auf 56,00 Euro an die Spitze des Leitindex DAX gesetzt. Auch charttechnisch helle sich das Bild auf.Gut seien die Geschäfte der Sparte CropScience vor allem mit Maissaat in Südamerika und mit Sojasaat in Nordamerika gelaufen. Die Preise für die beiden Feldfrüchte würden seit Monaten stark steigen. Landwirte hätten daher mehr Anreiz gehabt, auf robustere und ertragreichere, dann aber auch beim Saatgut eventuell teurere Sorten zu setzen. Auch würden sie mehr Geld in Mittel zum Pflanzenschutz stecken, um die Ernte zu maximieren."Crop Science profitierte von den verbesserten Bedingungen auf dem Agrarmarkt", habe denn auch das Urteil des Analysten Peter Spengler von der DZ BANK gelautet. Auf Konzernebene liege der bereinigte operative Gewinn um fast acht Prozent über der Markterwartung. Doch nicht nur CropScience, auch die anderen Segmente hätten sich besser geschlagen als erwartet."Auch ohne höhere Ziele für das Gesamtjahr dürften die Bayer-Aktien heute besser laufen als der Gesamtmarkt", habe schon vor Börsenbeginn Analyst Richard Vosser von der Bank J.P. Morgan prognostiziert - der Analyst sollte damit Recht behalten. Auch im Pharmageschäft hätten die Leverkusener gut abgeschnitten. Hier liege der operative Gewinn um sieben Prozent über der Konsensschätzung der Experten, nicht zuletzt dank niedrigerer Kosten.Die Zahlen zum ersten Quartal 2021 würden der Bayer-Aktie Rückenwind verleihen. Für kurzfristig ausgerichtete Trader sei der Wert mit dem Kurssprung wieder interessant. Mittel- bis langfristig ausgerichtete Anleger sollten jedoch die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten im Hinterkopf behalten, die immer noch nicht gänzlich vom Tisch sind, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Die Causa berge nach wie vor Risiken. (Analyse vom 12.05.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link