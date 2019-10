Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (10.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Bayer komme mit dem Biotech-Partner Ionis voran. Nach positiven Studiendaten vom Produktionskandidaten IONIS-FXI-LRx solle die klinische Entwicklung fortgesetzt werden. Ionis erhalte dafür zehn Millionen Dollar vom DAX-Konzern. Im Rahmen der Vereinbarung seien damit bereits über 185 Millionen Dollar an die US-Biotech-Gesellschaft geflossen.Im Mai 2015 habe Ionis bereits den Deal mit Bayer für die Entwicklung und Vermarktung der Programme, die auf Faktor XI abzielen würden und damit Gerinnungsstörungen behandeln sollten, geschlossen.Bayer bemühe sich, die Pharma-Pipeline für die Zukunft zu rüsten. Denn bei den Top-Sellern Xarelto und Eylea würden die Patente in einigen Jahren auslaufen. "Insgesamt ist Xarelto nach wie vor ein attraktives Wachstumssegment, für das sich durch die Zulassung in der CAD/PAD-Indikation ein weiteres Wachstumsfeld erschließt. Hier haben wir ein klares Alleinstellungsmerkmal. Auch für Eylea sehen wir noch weiteres Potenzial", zeige sich Oliver Maier, Head of Investor Relations bei Bayer, gegenüber "Der Aktionär" optimistisch.Die Pharma-Sparte sei aktuell weniger das Hauptaugenmerk unter den Anlegern. Nach wie vor würden die ungelösten Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten bei den Anlegern auf die Stimmung drücken. Wer auf der Suche nach einem spannenden Agrochemie-Player ist, sollte sich ein paar Stücke von Corteva ins Depot legen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: