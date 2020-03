Börsenplätze Bayer-Aktie:



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (09.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Am schwarzen Montag treffe es auch die Bayer-Aktie. Zur Stunde verliere der DAX-Titel gut fünf Prozent an Wert und notiere wieder um die Marke von 60,00 Euro. Selbst die positiven Neuigkeiten bezüglich der Causa Glyphosat in der Vorwoche könnten den Ausverkauf nicht stoppen. Anleger sollten vor allem eine Marke im Auge behalten.Büße die Bayer-Aktie in den kommenden Wochen weiter an Wert ein, sollten Anleger das Mehrjahrestief bei 51,90 Euro beachten. Falle der DAX-Titel unter diese Marke, würden weitere Kursabschläge drohen. Nach oben wäre eine Zurückeroberung der 200-Tage-Linie bei 66,18 Euro und der nachhaltige Sprung über die psychologisch wichtige 60-Euro-Hürde positiv zu werten.Jegliche positiven Neuigkeiten seien im schwachen Marktumfeld verpufft. So sei zum einen in der vergangenen Woche ein weiterer Glyphosat-Prozess vertagt worden. Zuletzt hätten sich die Anzeichen verdichtet, dass Bayer kurz vor einem Vergleich stehe, um die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA zu lösen. Die dadurch entstandenen Kursgewinne seien passé.Auch ein positiver Analystenkommentar von der Deutschen Bank habe den Markt nur begrenzt interessiert. Das Kreditinstitut habe Bayer von "hold" auf "buy" gehoben und das Kursziel von 75 auf 85 Euro angepasst. Die Aktien des Pharma- und Agrarchemiekonzerns seien schlicht unterbewertet, habe Analyst Falko Friedrichs vergangene Woche geschrieben.Interessierte Anleger setzen sich die DAX-Aktie auf die Watchlist, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link