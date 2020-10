Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Caresten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Der Leverkusener Konzern kämpfe nicht nur mit den unberechenbaren "Glyphosat-Risiken", sondern spüre auch operativ heftigen Gegenwind. So werde Bayer im Pharmageschäft durch die Corona-Krise stärker gebremst als die meisten Konkurrenten - mit der Folge, dass die Anleger jüngst die eine Gewinnwarnung für 2021 hätten verkraften müssen. Immerhin: Aktuell melde der Konzern einen Fortschritt bei der Krebsforschung.Konkret habe er Bayer einen Erfolg bei der Kombination mit Krebsmedikamenten bekanntgegeben. Der Konzern habe in einer klinischen Phase-III-Studie mit dem Wirkstoff "Copanlisib" in Kombination mit "Rituximab" bei Krebspatienten den primären Endpunkt erreicht, das progressionsfreie Überleben signifikant zu verlängern. Die in der Studie Chronos-3 beobachtete Sicherheit und Verträglichkeit habe im Wesentlichen mit zuvor veröffentlichten Daten zu den einzelnen Komponenten der Kombination übereingestimmt, habe Bayer mitgeteilt. Es seien keine neuen Sicherheitssignale identifiziert worden.Die Bayer-Aktie sei heute auf ein neues Tief seit 2011 gefallen. Das zeige, wie schlecht das Sentiment für Bayer gerade sei, wenn selbst gute Nachrichten einfach so verpuffen würden. Nicht ins fallende Messer greifen, rät Caresten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: