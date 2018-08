Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

80,52 EUR +1,28% (20.08.2018, 12:28)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) wird als Life-Science-Unternehmen über die drei Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science sowie die Geschäftseinheit Animal Health geführt. Diese vier operativen Bereiche entsprechen den berichtspflichtigen Segmenten. Die Corporate Functions (Konzernfunktionen), die Business Services und die Servicegesellschaft Currenta unterstützen das operative Geschäft. Der Konzern war 2017 mit 237 konsolidierten Gesellschaften in 79 Ländern auf allen Kontinenten vertreten. Am 31. Dezember 2017 beschäftigte der Bayer-Konzern weltweit 99.820 (Vorjahr: 99.592) Mitarbeiter. In Deutschland waren 31.620 Mitarbeiter (Vorjahr: 30.603) für Bayer tätig, dies entspricht einem Anteil von 31,7% (Vorjahr: 30,7%) am Gesamtkonzern. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (20.08.2018/ac/a/d)







Leverkusen (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) war zuletzt ein neuer Insiderkauf zu beobachten.Am 14.08.2018 hat Dr. Christoph Trah ein Paket von 236 Bayer-Aktien zum Kurs von 84,24 EUR erworben, was somit einem Transaktionsvolumen von 19.880,64 EUR entspricht. Dr. Simone Bagel-Trah ist seit 29. April 2014 Mitglied im Aufsichtsrat der Bayer AG.Jo Walton, Aktienanalystin der Credit Suisse, hat in einer Analyse vom 20.08.2018 die Bayer-Aktie mit dem Votum "outperform" und einem Kursziel von 95,00 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Die mit der Monsanto-Übernahme erfolgte Rückorientierung hin zur Agrochemie sei ihrer Ansicht nach attraktiv. Sie habe ferner die Fundamentaldaten der Pharmasparte gelobt und halte das Wertpapier im Branchenvergleich für unterbewertet.Börsenplätze Bayer-Aktie:80,78 EUR +3,04% (20.08.2018, 12:13)