Doch das schwerste Argument in seinen Augen sei das Artensterben, das leicht nachvollziehbar sei. Wie weit dürfe der Mensch seine Umwelt sterilisieren, sich Untertan machen, um die Ernährung der Weltbevölkerung sicherzustellen? Würden wir die Erde in ein Labor verwandeln? Oder würden wir den Tieren und Pflanzen ihre Freiräume gestehen, ihre Wildnis zu? Möge sein, dass diese Frage derzeit noch überzogen klinge. Doch wenn Heibel sich die Wachstumsgeschwindigkeit der Weltbevölkerung anschaue, dann könnte dieses Thema schon bald auf die Tagesordnung kommen.



Bayer werde an Glyphosat nicht Pleite gehen. Doch die Übernahme von Monsanto sei teuer gewesen und werde seiner Einschätzung nach noch teurer werden. Seit Oktober 2016 sei die Aktie von Bayer von 90 auf zwischenzeitlich 120 Euro gestiegen. Seither sei die Aktie wieder auf 90 Euro zurückgekommen, nach dem überraschenden Urteil Anfang der Woche sei die Aktie nun auf 80 Euro gefallen.



Das KGV 2019e vom konsolidierten Unternehmen Bayer Monsanto werde bei 12 erwartet. Die Dividendenrendite bleibe bei rund 3%. Analysten würden für Bayer ein Gewinnwachstum von 7% p.a. in den kommenden fünf Jahren erwarten. Damit sei die Aktie in Heibels Augen fair bis sogar günstig bewertet. Vor dem Hintergrund der soliden globalen Konjunktur sei auch ein höheres Bewertungsniveau zu rechtfertigen.



Bayer sei für viele eine Ankerposition in einem langfristig orientierten Portfolio. Heibel würde daher Bayer derzeit nicht kaufen, die Aktie sei kurzfristig zu stark ausverkauft worden. Doch in der Zukunft werde Bayer nun immer wieder negative Schlagzeilen erhalten, die Aktie werde es schwer haben, ein höheres Bewertungsniveau zu rechtfertigen. Wer Bayer im Depot habe, der sollte sich seiner Ansicht nach perspektivisch, ohne Hast, eine Alternative suchen. BASF sei da deutlich konservativer unterwegs, so Stephan Heibel, Aktienexperte von "Heibel-Ticker", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Ausgabe 33 vom 17.08.2018)



Berlin (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Heibel-Ticker":Stephan Heibel, Aktienexperte von "Heibel-Ticker", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Es sei nun genau das eingetreten, vor dem viele Bayer-Aktionäre Angst gehabt hätten, als CEO Werner Baumann angekündigt habe, den südamerikanischen Agrarkonzern Monsanto für 55 Mrd. EUR zu kaufen: Mosanto sei zu einer Strafe in Höhe von 250 Mio. EUR verurteilt worden, die an einen krebserkrankten Gärtner zu zahlen seien. Das kalifornische Gericht habe es für erwiesen gehalten, dass Glyphosat die Krebserkrankung verursacht habe.Bayer habe daraufhin 17% seines Börsenwertes verloren, schlappe 15 Mrd. Euro. Nicht weil das Unternehmen 250 Mio. Euro zahlen müsse, sondern weil nun die Tür offen stehe für unzählige weitere Klagen. Bayer habe bereits Berufung eingelegt und akzeptiere das Urteil nicht.Um beurteilen zu können, ob die Bayer-Aktie nun ein Kauf sei oder nicht, müsse man sich ein wenig mit dem Thema Glyphosat auseinandersetzen.Glyphosat sei ein Unkrautvernichter, der in den 50er Jahren entwickelt und seit den 70er Jahren von Monsanto unter dem Namen ReadyUp verkauft werde. Das Unkrautvernichtungsmittel hemme, wenn es auf Pflanzen gespritzt werde, das Wachstum und binnen weniger Tage würden die entsprechend behandelten Pflanzen absterben. Gehemmt werde ein Wachstumsprozess, der nur bei Grünpflanzen vorkommte, daher gelte das Zeug für den Menschen als unschädlich.Glyphosat mache übrigens keinen Unterschied zwischen Unkraut und Nutzpflanzen. Daher würden es Bauern in Deutschland nur zur Vor- und Nachbereitung der Felder verwenden, nicht aber während der Anbauphase, denn das Zeug würde eben so ziemlich alles vernichten. Es sei ein sogenanntes "Totalherbizid".Monsanto habe nun einen Mais gentechnisch so verändert, dass er gegen Glyphosat resistent sei. Im Verkauf dieses Mais liege nun das große Geschäft für Monsanto. Bauern, die diesen Mais verwenden würden, könnten vor, während und nach der Anbauphase durch das einfache Versprühen von ReadyUp eine gute Ernte einfahren.Doch die Dosis mache das Gift: Was über Jahrzehnte unbedenklich gegolten habe, sei im Jahr 2015 plötzlich durch die Weltgesundheitsbehörde (WHO) in Frage gestellt worden. In einer Studie habe die Krebsforschung der WHO Glyphosat als "wahrscheinlich krebserregend" bezeichnet. 2016 sei dann hier in Deutschland Glyphosat in Bier, dann auch im Urin und in der Muttermilch nachgewiesen worden. Sehr geringe Mengen, lange nicht krebserregend, aber immerhin.Heibel würde die Kritik am Glyphosat wie folgt formulieren: Das Zeug sei kein natürliches Produkt und daher grün angehauchten Menschen zuwider. Zuerst hätten sich Bauern beschwert, deren Felder gelitten hätten, weil der benachbarte Bauer mit genmanipuliertem Mais hantiert und Glyphosat so reichlich eingesetzt habe, dass die eigene Ernte gelitten habe - man habe von einem Zwang gesprochen, ebenfalls auf teuren Monsanto-Mais umzusteigen. Danach sei die Angst vor Krebs aufgekommen, die diese Woche erstmals durch ein Gericht anerkannt worden sei. Als Drittes rege sich nun der Widerstand gegen den breiten Einsatz von Glyphosat, dem Totalvernichter, weil dessen Anwendung sterile Felder zur Folge habe, in denen keine natürliche Lebensweise mehr möglich ist: Bienensterben, überhaupt das Artensterben auf unserer Erde würden inzwischen mit dem exzessiven Einsatz von Glyphosat in Verbindung gebracht.Heibel habe vor vielen Jahren Monsanto einmal analysiert und habe das Unternehmen links liegen lassen, weil er die Tragweite der Vorwürfe nicht habe überschauen können. Er habe jetzt nochmals nachgelesen, wie er sich zur Übernahme Monsanto durch Bayer gestellt habe: "Zum Scheitern verurteilt" sei seine Meinung gewesen, die er im Oktober 2016 bereits veröffentlicht habe (https://www.heibel-ticker.de/heibel_tickers/1301). Nun, es habe 55 Mrd. Euro gekostet und 2 Jahre gedauert, bis nun auch Werner Baumann an seiner Mega-Übernahme zweifeln dürfte.Möge sein, dass Bayer in der Berufung Recht bekomme und die 250 Mio. Euro Entschädigung nicht zahlen müsse. Doch das Unternehmen werde überzogen mit weiteren Klagen. Es werde weitere Studien geben, die sich mit den Gefahren von ReadyUp beschäftigen würden und wenn Heibel sich anschaue, dass 1,3 Mio. Tonnen davon jährlich verwendet würden, ein künstlich erzeugtes Produkt, dann werde es seiner Einschätzung nach irgendwann gelingen, schädliche Einflüsse nachzuweisen: Die Dosis mache das Gift.