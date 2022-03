ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2021 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 44,1 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (22.03.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Bayer-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) charttechnisch unter die Lupe.Anfang des Jahres hätten sie bei der Bayer-Aktie bereits deutliche Anzeichen für eine nachhaltige Wende zum Besseren ausgemacht. Das wichtigste Argument habe seinerzeit der Bruch des Abwärtstrends seit 2017 (akt. bei 47,77 EUR) dargestellt. Aktuell habe das Papier wieder eine charttechnische Schlüsselstelle unmittelbar vor der Brust. Gemeint sei die Kombination aus der 38-Monats-Linie (akt. bei 56,36 EUR) und dem Hoch vom Mai 2021 bei 57,73 EUR. Das zuletzt genannte Level harmoniere nicht nur bestens mit den Hochs der Jahre 2007 bis 2011, sondern definiere gleichzeitig auch die Nackenlinie eines klassischen Doppelbodens. Ein nachhaltiger Sprung über die angeführte Hürde würde deshalb die untere Umkehr der letzten Jahre - definiert durch die Tiefs bei39,91/43,91 EUR - abschließen. Gelinge der Befreiungsschlag, lasse sich das Anschlusspotenzial aus einer erfolgreichen Trendwende rein rechnerisch auf mindestens 14 EUR taxieren. Die Bodenbildung im Verlauf des RSI sowie die positiven Divergenzen seitens des Oszillators bzw. des MACD würden für zusätzlichen Rückenwind sorgen. Im Ausbruchsfall biete sich die o. g. Durchschnittslinie als engmaschige Absicherung an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 22.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:58,99 EUR +0,49% (22.03.2022, 08:56)XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:58,66 EUR +1,12% (21.03.2022, 17:35)