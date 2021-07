Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 41,4 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 4,9 Milliarden Euro.



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Seit Anfang 2018 hinke Bayer dem DAX kräftig hinterher. Der Zeitpunkt sei nahezu identisch mit dem Abschluss der Übernahme des Agrar- und Saatgutspezialisten Monsanto aus den USA. 66 Mrd. US-Dollar habe Bayer dafür auf den Tisch legen müssen. Mit den Wachstumsperspektiven in der Agrar-Chemie hätten sich die Leverkusener ein Risiko eingekauft, das bis heute den Aktienkurs belaste: Gemeint seien die bei Monsanto anhängigen Klagen wegen des mutmaßlich krebserregenden Pflanzenschutzmittels Glyphosat. Doch es gebe auch Chancen.Das finanzielle Risiko der Klagen liege nach Unternehmensangaben insgesamt bei 9,1 bis 9,8 Mrd. Euro. Für einen Großteil gebe es eine bindende Einigung. Mit dem kleineren Teil der Kläger sei der Vergleich gescheitert. Demnach stünden noch Klagen über rund 2 Mrd. Euro "im Feuer". Positiv dabei: Bayer habe vieles davon ins Geschäftsjahr 2020 (per 31.12.) gepackt. Durch Klagerückstellungen und Wertminderungen sei das Nettoergebnis 2020 auf -10,5 Mrd. Euro gefallen (GJ 2019: +4,1 Mrd. Euro). Der Umsatz sei überwiegend währungsbedingt um nahezu 5% auf 41,4 Mrd. Euro gesunken.Dass Bayer mehr zu bieten habe als Agrochemie, hätten die Leverkusener auf dem Investorentag im März 2021 belegt. Ein Treiber sei für die Experten die neue Plattform für Zell- und Gentherapien. Gehe Bayers Plan auf, könnten Arzneien schneller zugelassen werden. Das spare Kosten und führe zu schnelleren Cashflows aus der Medikamentenentwicklung. Patentabläufe in 2024 sollten dann nur zu einer kurzfristigen und überschaubaren Umsatzdelle führen. Grundsätzlich sei der Trend zu steigendem Arzneiabsatz durch eine immer älter werdende Gesellschaft ungebrochen. Ähnlich verhalte es sich in der Agrochemie, wo die Nahrungsmittelnachfrage stetig steige: Die Sparte CropScience solle deshalb trotz der Glyphosat-Unsicherheit ab 2022 stärker als der Markt wachsen. Bis 2024 erwarte CEO Werner Baumann insgesamt einen Anstieg beim Gewinn je Aktie auf 7 bis 7,50 Euro.Die Experten von "Der Anlegerbrief" warten noch ab. (Ausgabe 25 vom 03.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: